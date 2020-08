Argentina negocia para mantener abierto el mercado europeo para los cítricos

Economía Europa suspendió la compra de naranjas argentinas

El Gobierno argentino mantiene negociaciones con autoridades de la Unión Europea (UE) para destrabar la exportación de limones y naranjas argentinas a ese mercado, tras la decisión del bloque económico de interrumpir de manera temporal las importaciones de estos productos luego de que detectaran casos de la enfermedad denominada "mancha negra" (Phyllosticta Citricarpa).Fuentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dijeron a Télam que de la negociación con representantes del bloque comunitario participan funcionarios de Cancillería, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del organismo sanitario.La medida anunciada por la UE se fundamenta en el riesgo que supone para sus producciones la entrada y diseminación de la enfermedad de la fruta "mancha negra", tras haber interceptado cargamentos de limones argentinos con presencia de dicha enfermedad.Cabe recordar que, a mediados de julio pasado, el sector exportador de limones argentinos decidió discontinuar los despachos hacia Europa de manera preventiva ante los repetidos cargamentos interceptados con esta enfermedad en los puertos europeos.A pesar de que solo detectaron dicha enfermedad en embarques de limones y en cinco partidas de naranjas producidas en provincias del Noroeste argentino, la UE decidió que la prohibición se haga abarcativa a los cítricos producidos en todo el país, lo que contempla también a la producción de naranjas del Noreste argentino.La Unión Europea (UE) consideró que esas "intercepciones recurrentes demuestran que las salvaguardas fitosanitarias actualmente vigentes en Argentina son insuficientes para prevenir la introducción de la plaga especificada en la Unión".A partir de esto, "la introducción en la Unión de los frutos especificados deben ser prohibidos temporalmente, independientemente de que estén destinados exclusivamente a usos industriales para procesar en jugo o no. Esa prohibición temporal debería aplicarse hasta el 30 de abril de 2021"."Por lo cual no existe el aval científico de las pruebas de laboratorio. A eso se suman los planteos hechos públicamente por el sector citrícola español de cuestiones arancelarias. Esto se traduce en un problema más comercial que realmente sanitario", explicaron.Además, consideraron que no se hizo a lugar al pedido argentino de "aplicar el concepto de regionalización, excluyendo de la suspensión a los cítricos dulces de la región NEA que no han tenido ninguna intercepción de la enfermedad"."Esto es porque hasta donde se sabe las detecciones habrían sido en 5 partidas de naranjas provenientes de Jujuy", agregaron las fuentes.A la fecha, ya se realizaron más del 80% de las exportaciones de limones hacia la UE y cerca del 50% de los embarques estipulados de naranjas.