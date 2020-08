En pandemia, cómo cambió la demanda del mercado asegurador

Liliana Alzugaray y Hernán Izaguirre dialogaron con Entrevistas, sobre los cambios en la demanda del mercado asegurador.



"Si bien el seguro de vida siempre estuvo disponible, con esta pandemia y teniendo en cuenta que a muchos les ha tocado pasar por situaciones nada agradables, se ve un poco el contexto general, sobre todo en el hogar, cuando afecta la falta de la persona que económicamente aporta el recurso a la economía del hogar. Ahí viene la consulta: cómo poder hacer para evitar llegar a este momento, a este trance. Esto es para entenderlo desde la prevención. Algunos entienden que al seguro de vida hay que tomarlo cuando ya es grande, y yo digo que hay que hacerlo cuando uno es joven, porque es cuando uno tiene mayor responsabilidad con su grupo familiar", explicó Alzugaray.



De la misma manera, afirmó: "El seguro de vida es para poder cubrir económicamente a la hora de la falta. El seguro de retiro, es crear un fondo que es de cada uno, siempre está disponible. Ese fondo se va incrementando, más allá de los aportes que podamos hacer".



"Si analizamos la situación de los jubilados, cuáles son los aportes que han hecho durante toda su vida, con qué recursos ahora tiene que asumir el control de su economía. Muchas veces los jubilados no llegan ni a lo básico. Es ahí cuando uno empieza a repensar si no es conveniente que uno haga su propio fondo. El seguro de retiro da esa posibilidad, que uno pueda ser responsable de su propia economía sin tener que depender de los demás", aportó.



Izaguirre, por su parte, aseveró: "La pandemia nos hizo sentir vulnerables. Los argentinos no tenemos tanta conciencia aseguradora en cuanto a nuestra vida, a hacer la compra de una póliza de retiro, o de vida con incapacidad o accidentes personales".



"Siempre aseguramos nuestra casa, nuestro vehículo. La pandemia nos hizo sentir que somos vulnerables y eso hizo acrecentar las consultas. Y las personas que ya habían invertido en una póliza de retiro, el beneficio de tener contratado esto, las bondades de este producto", indicó.



El seguro de retiro "tiene dos etapas fundamentales, una etapa activa donde la persona ingresa los fondos, y una etapa pasiva, con una edad acordada, donde los retira. A partir del segundo, tercer, o cuarto año de capitalización, ya voy teniendo pequeños ahorros. Gente que tiene una póliza vigente de diez o doce años ha acudido a nosotros para hacer frente a esos ahorros generados por la imposibilidad en el marco de esta pandemia, de realizar su actividad normal y diaria. Hay un montón de actividades y profesiones liberales que han visto cercenadas su libertad y su posibilidad de trabajo", destacó. Eso significa, "retiros parciales o totales con algunas quitas", agregó. Elonce.com.