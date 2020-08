Petrolera de Techint resigna parte de reclamo por subsidios a gas de Vaca Muerta

Tecpetrol , la energética del Techint , negocia con el Gobierno un acuerdo para resignar parcialmente su reclamo contra el Estado nacional por los cambios que realizó la Administración Macri en el régimen de subsidios a la producción de gas nuevo en Vaca Muerta.



Si bien nunca fue precisado, el monto demandado sería cercano a los u$s 1600 millones, ya que contempla el lucro cesante para la productora calculado en función de precios reales del gas hasta diciembre de 2021, el plazo hasta el cual regía el programa de estímulo que había creado la Resolución 46 del entonces Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Según publicó el portal especializado EconoJournal, el Gobierno reduciría en unos u$s 450 millones el reclamo, en el marco de las negociaciones para implementar un nuevo Plan Gas.



Las conversaciones llevarían ya dos meses y, de acuerdo con EconoJournal, se espera firmar el convenio a fines de agosto. Al cierre de esta edición, Tecpetrol no había respondido la consulta de El Cronista Comercial. En su balance del primer semestre de este año, la empresa precisó que, desde las modificaciones al programa, decididas en enero de 2019, registró en sus ingresos un impacto que, al 30 de junio de 2020, acumuló $ 23.473 millones.



Con una facturación de $ 64.513 millones en 2019, 153% más que en 2018, Tecpetrol tuvo una ganancia de $ 4212,97 millones, apenas 11% superior a la del ejercicio anterior. En la primera mitad de 2020, sus ingresos registraron un incremento de apenas 9%, a $ 31.578,97 millones. Su resultado se derrumbó: $ 843,6 millones, contra un beneficio de $ 4267,19 millones de un año antes.



Acusó el golpe del segundo trimestre (abril-junio), el tramo en el que más fuerte pegaron la pandemia y la cuarentena. Durante ese período, la empresa registró ingresos netos por $ 15.236,4 millones ?$ 381 millones menos que un año antes? y perdió $ 1364,71 millones. Entre enero y junio de 2019, había ganado $ 1944,98 millones.



Tecpetrol fue uno de los principales inversores de Vaca Muerta, con un proyecto de u$s 2300 millones a ejecutar, entre 2016 y 2019, en el yacimiento Fortín de Piedra, de Neuquén. En 2018, la producción de gas de la empresa creció 286%, a 3381 millones de metros cúbicos (m3). El mayor volumen provino de Fortín de Piedra, estimulado por la resolución 46, que firmó Juan José Aranguren, y que estableció un subsidio a la producción de gas nuevo. Tecpetrol lo cobró hasta agosto de 2018.



Cuando se presentó al programa, en agosto de 2017, Tecpetrol declaró que produciría 8,5 millones de m3 diarios. En diciembre de 2018, alcanzó los 17,5 millones de m3. Cuando el Estado le liquidó las compensaciones de abril, mayo, junio y julio, le reconoció la producción total, no la proyectada. Además de recibir menos dinero a partir de agosto, Energía decidió que el recálculo también tendría efecto retroactivo a las

liquidaciones previas. Tecpetrol calculó un perjuicio inicial superior a los $ 5600 millones para todo 2018.



Además de recalcular su plan de inversión, la petrolera de Techint agotó los reclamos administrativos y, en mayo de ese año, abrió una demanda judicial contra el Estado Nacional. Exigió el cobro de $ 2553,3 millones, más intereses. Además, pidió que se le ordene a Energía que le liquide, por lo que resta de vigencia del programa, la totalidad de los pagos provisorios y el ajuste de pago, de acuerdo con el criterio anterior, que es el que

sostiene la sociedad.



