El dólar CCL y MEP treparon hasta 2,7% y tocaron nuevos récords

El CCL -que surge de la compra y venta de bonos o acciones en la bolsa- avanzó un 2,7% a $131,19, por lo cual el spread con la cotización mayorista asciende al 79,6%.



El dólar MEP, o Bolsa -similar operación a la del CCL pero dentro del país- subió un 2,1% hasta los $125,20, con lo cual la brecha con el oficial avanza al 74,1%.



"El mercado quiere saber la solución a los desequilibrios actuales que son el déficit fiscal, los desequilibrios monetarios, el gasto público insostenible y también se le suma la incertidumbre sobre la cuarentena y la actividad económica", dijo la correduría Portfolio Personal Inversiones (PPI).



Durante el comienzo de la semana pasada, el optimismo de los operadores se vio reflejado en la fuerte contracción de los dólares financieros, ante un mayor apetito por bonos y acciones así como apuestas tácticas por vehículos en pesos. Sin embargo, entre el miércoles y el lunes, las cotizaciones mostraron una recuperación en un marco de toma de ganancias en todos los segmentos de activos argentinos. El martes cayeron y hoy están rebotando.



"Luego del breve respiro que intercalaron, los dólares financieros vuelven a reanudar una evolución alcista dado que no se detiene la búsqueda de cobertura en un clima de mayor cautela", destacó el economista Gustavo Ber. Dólar oficial El dólar turista o solidario subió 20 centavos este miércoles a $100,52, ya que el minorista, promedio de todos los bancos, ascendió 15 centavos a $77,32, según un relevamiento de Ámbito.



La cotización del Banco Nación se negocia a $77 mientras que en el canal electrónico se consigue a $76,95.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa avanzó cinco centavos a $73,05 en línea con la postura de venta del Banco Central durante una rueda de bajo volumen (fueron u$s149,877 millones)



Los máximos, anotados en el arranque en $ 73,05, respetaron la cota superior fijada por la regulación oficial y se mantuvieron invariables a lo lardo de todo el desarrollo de la sesión. En un escenario de acotados negocios, la sesión transcurrió con una relativa paridad entre la oferta y demanda genuina sin que fuera necesaria una decisiva participación del ente regulador.



El Banco Central estuvo activo en los mercados de futuros, siempre con la intención de otorgar cobertura para estimular el ingreso de divisas y el desarme de posiciones dolarizadas.



En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista tuvo un avance de 28 centavos respecto del cierre del viernes pasado, mostrando cierta ralentización en el ritmo de ajuste si se compara con los 30 centavos de suba de los tres primeros días de la semana anterior.



De no mediar un cambio en la estrategia de mini correcciones diarias, el acumulado de esta semana se ubicará algo por debajo de la anterior, volviendo al nivel de ajuste que en promedio apenas superó los 40 centavos semanales, un ciclo que tuvo comienzos a fines de abril pasado. Dólar blue El dólar blue avanzó $1 este miércoles a $132, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del microcentro porteño, con lo que la brecha con el dólar oficial se amplió y superó el 80%.



Con estos nuevos números, la brecha con el dólar mayorista se ubica al 80,70%, tras rozar el 95% a fines de julio, y alcanzar un máximo de 104% a mediados de mayo.



El lunes, el billete había bajado $2 mientras que, en el acumulado de la semana pasada, había perdido otros $3.



El martes 4 de agosto, luego de conocerse el acuerdo por el canje de deuda bajo ley extranjera, la cotización informal se derrumbó $8. Sin embargo, entre miércoles y jueves la divisa rebotó $4 y el viernes volvió a subir.



Desde la consultora Wise sostuvieron que no hay demasiadas razones para que el dólar blue suba ya que la reestructuración de la deuda ya es casi un hecho, hay un superávit comercial que permite engrosar las reservas, y la actividad económica muestra algunos síntomas de recuperación.



Cabe recordar que, durante julio pasado, se habían producido bloqueos de cuentas bancarias en dólares por parte de bancos ante "movimientos inusuales", efectuados por los "coleros digitales", que utilizaban luego el mercado informal para efectuar el "puré" (comprar en el oficial y vender en el paralelo aprovechando la brecha cambiaria existente). Esta regulación provocó una caída en la oferta de las cuevas.



Desde que inició la cuarentena, el blue acumula un alza de $46,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), producto, entre otras causas, de mayores restricciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, sino también para las operatorias con el dólar CCL y el MEP. Futuros y Reservas Ayer, en el mercado de futuros ROFEX, se operaron sólo u$s288 millones. Los plazos mostraron leves recuperaciones. Agosto finalizó con una tasa de 32,50 % y septiembre a 39,10% TNA. Fin de año a $ 85,73 con una TNA de 44,82%. Las posiciones de contratos abiertas totalizaron la suma de u$s4.513 millones.



Mientras tanto, a pesar de las compras del BCRA, las Reservas Brutas Internacionales se contrajeron u$s30 millones para culminar la jornada en los u$s43.303 millones.