Fondo de desempleo y otras propuestas de Lavagna para la recuperación económica

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, presentó un plan para la recuperación económica con eje en la creación de empleo y el impulso de inversiones.Advirtió que sin esas medidas el "resto de las acciones" no alcanzarán para superar la crisis.El economista dio a conocer una serie de medidas para superar la crisis sanitaria y señaló que se necesitarán "políticas públicas, en especial de políticas económico- sociales explícitas, que apunten al corazón del esquema de crecimiento"."Dos factores son esenciales, sin ellos, el resto de las acciones posibles y necesarias no alcanzan:", añadió el exministro.Lavagna difundió un documento denominado "Pilares de un crecimiento con inclusión", como integrante de Consenso Federal, el espacio político que lidera el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.Explicó que "la sola reapertura y vuelta al trabajo permitirá durante algunos meses que aumenten la producción y el consumo".y así lo demuestran los 10 años de estancamiento argentino, incluida la recesión de los últimos tres", explicó.Recordó que en ese período "lejos de rebotar, caímos", y señaló que "si hay recuperación, es porque cambia una circunstancia (pandemia) y del cierre y parálisis se pasa a la reapertura".Lavagna dijo que para la creación de Trabajo"Lo más importante es que permita que el otro", agregó.

El economista, asesor de Consenso Federal dijo quey que "hace falta también uno nuevo, que incluya a los que hoy sufren la exclusión absoluta" y propuso la creación de unAl promover el crecimiento de las inversiones privadas propuso "bajar el enorme costo impositivo" que tienen y aconsejó medidas que ya se aplicaron como "cero impuesto a las ganancias reinvertidas de las PYMES, la amortización acelerada, la devolución del IVA, créditos a tasas civilizadas, combinado con reglas no solo más simples sino más estables".Como en la industria de la construcción está vigente por convenio un fondo de cese laboral, para este caso no corre la doble indemnización que rige por decreto presidencial. El fondo de desempleo en la construcción funciona de la siguiente manera:El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad.En el caso de la Uocra, que es el modelo que mencionó Lavagna,(varía según la antigüedad) y se atesora en un fondo que se abre al término del vínculo laboral independientemente del tiempo que haya durado, publica el diarioEl fondo de cese laboral podría ser aplicable a trabajos temporales, como el de los peones rurales de la Uatre o el de los taxistas.