"No vamos a subir las retenciones al agro", afirmó el ministro Basterra

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, afirmó que no habrá aumento en las retenciones a la exportación de granos y anunció que se está analizando un auspicioso proyecto de inversiones de China en la producción de carne porcina en gran escala.



Basterra fue determinante al desestimar una eventual suba en los porcentajes de las derechos de exportación de granos. "No vamos a subir retenciones. De hecho los derechos de exportación son una facultad del Poder Ejecutivo y el presidente Alberto Fernández se autolimitó", sentenció el ministro, saliendo al cruce así de algunas especulaciones que daban cuenta de un aumento a las retenciones.



Al respecto, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca puso en valor el esfuerzo que están haciendo los pequeños y medianos productores del país en este contexto pandémico para sostener el trabajo. "Los productores están haciendo un esfuerzo enorme comprando fertilizantes, semillas de calidad. También hay mucha venta anticipada para la campaña de granos gruesos", detalló.



Basterra informó que hay optimismo en torno a un proyecto de inversiones de China para la cría y producción de carne porcina, una iniciativa a gran escala que tiene por objetivo abastecer la demanda del país asiático.



"Estamos en el período de evaluaciones, analizando en detalle los riesgos que se corren. Nuestra experiencia con granjas entre 5 mil y 12 mil madres en más de 10 años no han demostrado tener los riesgos ambientales que se presuponen si son realizadas con biodigestores y prácticas de buen trato animal. Las granjas de pequeños productores pueden tener plena coexistencia con la producción a gran escala. Un proyecto de mayor envergadura no debe ser expulsora de pequeños y medianos productores, sino todo lo contrario, debe incluirlos", explicó el ministro Basterra.