Aerolíneas, preocupadas por reactivación de vuelos: "60 días más sería terrible"

En el mundo de la actividad aerocomercial local, hoy virtualmente paralizado por la pandemia de coronavirus, coexisten dos planos: el de las versiones y el de lo concreto. Mientras que funcionarios del Gobierno anticipan en declaraciones públicas que los vuelos no se reanudarán hasta tanto la situación sanitaria lo amerite y hasta dan a entender que prescindirán del aeropuerto de El Palomar, las aerolíneas que operan en la Argentina tienen pasajes vendidos a partir del 1° de septiembre -muchos de ellos desde el aeropuerto low cost- y no han recibido ninguna notificación formal que les indique que no podrán realizarlos.



"Hasta que no tengamos directrices de Salud vamos a mantener la mirada restrictiva respecto de empezar a recomponer los vuelos. Esperamos que haya una vuelta en los próximos 60 días", dijo hoy el ministro de Transporte, Mario Meoni, en una teleconferencia organizada por la Fundación Mediterránea.



El plazo de los "próximos 60 días" estira más de un mes y medio la fecha de reactivación a la que se aferran desde abril las aerolíneas, a partir de una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que las autorizaba a vender pasajes a partir de esa fecha. Sin embargo, algunas de ellas ya comenzaron a adelantarse y a postergar algunos servicios, dando por sentado que es lo que terminará ocurriendo.



"60 días más sin operar es algo terrible para nosotros", dijeron a LA NACION fuentes del sector de las aerolíneas privadas sobre las declaraciones de Meoni, y confirmaron que algunas compañías internacionales continúan avanzando con cancelaciones de vuelos que no sean "especiales", es decir, que estén enmarcados en la programación pospandemia planificada a partir de septiembre y no habilitada excepcionalmente por ANAC.



Según aerolíneas consultadas por este medio, no hay un gran volumen de pasajes vendidos para septiembre, sino que la mayoría de los boletos sacados para la etapa de reactivación están concentrados sobre fin de año y el verano de 2021. Según detalló la agencia online Despegar, en el Hot Sale solo el 5% de las reservas hechas fueron para septiembre.



Por otro lado, Meoni afirmó ayer que tres aeropuertos en el área metropolitana "son muchos" y, aunque no mencionó a El Palomar ni hay ninguna decisión tomada en ese sentido, no es la primera vez que el ministro deja entrever que se inclina por el pedido que hizo a fines de abril Aeropuertos Argentina 2000 de cerrar esa terminal. "Para justificar el funcionamiento de tres aeropuertos, Buenos Aires debería registrar por lo menos el doble del actual volumen de viajeros", había dicho algunas semanas atrás.



Sin embargo, las dos aerolíneas que operan en ese aeropuerto, no se dan por aludidas. "No tenemos ninguna comunicación que nos diga que El Palomar va a cerrar", dijeron a este medio en JetSmart, que también mantiene por el momento la previsión de volar en septiembre, dado que "no hubo notificación contraria a eso".



Por su parte, Aerolíneas Argentinas, que durante el Hot Sale vendió el 27% de los pasajes para volar entre septiembre y noviembre, confirmó que está cancelando algunos servicios planificados para septiembre, pero por un proceso de "adecuación a la demanda" de ese mes, que "viene siendo muy baja" y obliga a consolidar varias operaciones en una para mejorar la ocupación.



Por otro lado, la empresa aclaró que en el caso de no poder operar los vuelos vendidos a partir de septiembre, los pasajes serán reprogramados tal como se hizo hasta ahora. "No se trata de expectativas, se trata del marco normativo y regulatorio, que hoy nos permite vender tickets a partir de septiembre. Por otro lado está el decreto de cancelación de las operaciones de cabotaje que está atado al decreto que dicta el aislamiento social preventivo y obligatorio", ampliaron en la compañía de bandera, en línea con la postura del Gobierno.