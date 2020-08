El empleo en la pandemia: "Ya hay contratación de trabajadores", destacó Moroni

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció hoy que el empleo empezó a caer menos de lo esperado en medio de la pandemia y hasta destacó que empieza a haber "contratación de trabajadores".Dijo que el empleo registrado retrocedió "2,5% desde el inicio de la pandemia en la Argentina" y ponderó que es una baja menor a la que se preveía."No teníamos pronósticos tan optimistas con respecto a la creación de empleo, lo tomamos como una evaluación de las políticas. Desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, la caída del empleo fue de 2,5%, y esperábamos una caída mucho mayor", sostuvo.En términos comparativos, en Canadá cayó 19 puntos, en los Estados Unidos bajó 12 por ciento, en países vecinos como Chile la reducción fue de 12 puntos y en Brasil de 7,5, señaló el funcionario en declaraciones radiales."La verdad es que se han contraído mucho las bajas, las bajas fueron del 0,8%, y aparecieron las altas, empezó a aparecer la contratación de trabajadores y estamos muy contentos con eso", celebró el titular de la cartera laboral.Moroni insistió en que el Gobierno está "muy contentos" porque básicamente dejó de caer en la construcción y en actividades primarias y las manufactureras es disperso el panorama cuando uno lo localiza geográficamente."En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no se está moviendo al mismo nivel, pero en el resto del país está mejorando", aseguró el ministro de Trabajo.En ese marco, destacó el conjunto de medidas que se tomaron, "de protección de los contratos de trabajo y asistencia a las empresas mediante el ATP, prohibición de despidos, prohibición de suspensiones de salario, acuerdos salariales en materia de suspensiones y asistencia a los trabajadores"."Argentina tiene que pensar en el empleo y la producción, todas las medidas van a ir orientadas a eso", remarcó el integrante del Gabinete.Moroni destacó que comenzó a crecer la contratación de trabajadores al indicar que en la última Encuesta de Indicadores Laborales se redujeron "mucho" las bajas, que fueron de 0,8%, y "aparecieron las altas", que subieron 0,7%.Según Moroni, esos índices "marcan que cambia la tendencia y empezó a aparecer la contratación de trabajadores", y mencionó que "se duplicó la tasa de empleos creados respecto de los meses anteriores".El ministro sostuvo que en el sector de la construcción el índice "dejó de caer, aunque sigue siendo negativo, pero atenuó su caída"."Fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aparecieron actividades primarias, restaurantes, servicios e industria manufacturera y en AMBA el índice no se está moviendo al mismo nivel, pero el resto del país está mejorando", sostuvo.Entre las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, destacó el "paquete que incluye la prohibición de despidos, la prohibición de suspender sin acuerdo salarial y la doble indemnización, lo que muestra que ese conjunto de medidas coloca a Argentina como uno de los países con menor pérdida de empleo".Reveló, además, que la encuesta elaborada por el Ministerio permitió comprobar que "mejoran mucho las expectativas de los empleadores"."La encuesta dice que la relación entre lo que dicen los empleadores que van a contratar contra las bajas que van a tener sigue siendo negativa, pero atenuó su caída y mejoraron mucho las expectativas en los empleadores", subrayó.Moroni destacó también la recientemente aprobada Ley de Teletrabajo, cuestionada por algunos empresarios, como el conductor Mario Pergolini."Es una muy buena ley, que fija principios que nadie discute, como que el trabajador tiene que tener una jornada o que ir a trabajar a la casa no le genere costos", dijo Moroni.Consideró que es una "ley sabia, que fija principios que luego tendrán que ser regulados en cada convenio colectivo".