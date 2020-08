Por la pandemia, cerraron unos 400 hoteles y restaurantes en el Valle de Punilla

Ricardo Abdemur, titular de la Asociación Serrana de Hoteles Gastronómica y afines del Valle de Punilla, indicó que alrededor de 400 establecimientos (40% del total) de ese corredor turístico de Córdoba cerraron sus puertas debido a la pandemia de coronavirus.



"Si a nuestra actividad algo la puede lacerar es la incertidumbre, la falta de previsibilidad; estamos en una situación de quebranto, representamos al 82% de los establecimientos, que son pymes y micro pymes, en muchos casos atendidas por sus propios dueños", señaló Abdemur a Cadena 3.



Y explicó: "Cinco meses de cuarentena no son fáciles para nadie, es un trabajo que se nutre de los fines de semana, hasta ahora perdimos tres fines de semana largos".



"Siguen llegando los impuestos, tasas y servicios, no se declara la emergencia económica para el sector, y hoy se está complicando juntar la moneda para poder comer", expresó.



Asimismo, apuntó: "Los créditos son imposibles de pagar porque no hay trabajo, estamos pidiendo un auxilio financiero con años de plazo para la devolución, a tasa subsidiada, u otro producto que nos pueda solucionar esta problemática".