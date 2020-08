Empresa de colectivos podría cerrar: Los choferes no cobran desde junio

Leandro Benedetti, delegado de UTA los trabajadores de la empresa Jovi Bus, expresó a que los 56 empleados no cobran desde junio, cuando recibieron 10.000 pesos como parte del pago del mes de junio."Hace un mes nos acercamos a la empresa, y nos decían que no había fondos, que se les estaba complicando para pagar los salarios, y ya hay compañeros al borde del desalojo", reclamó.Hoy no solo está en riesgo la pérdida de 56 empleos, además hay 15 boleterías en toda la provincia, que son servicios tercerizados por la empresa cuya sustentabilidad pende de un hilo, si Jovi Bus no vuelve a trabajar en el corto plazo, publica el diarioLa empresa de larga distancia, no percibe ingresos por venta de pasajes desde el 20 de marzo, desde entonces el único ingreso que tuvo es el fondo compensador que le manda la Provincia y Nación, lo que le sirvió para poder pagarle el 75 por ciento del sueldo de los choferes y administrativos de los meses de abril y mayo."El único mes que cobramos el sueldo entero fue en marzo, luego cobramos el 75 por ciento en abril y mayo, mientras que del mes de junio solo recibimos 10 mil pesos y nada de julio. Nos adeudan el medio aguinaldo y prácticamente dos sueldos", dijo Benedetti quien es chofer desde hace 12 años en la empresa.La situación para la PyMe es crítica, mes a mes acumula deuda salarial y tuvo que tomar créditos para hacer frente a los costos operativos. A su vez pese a los insistentes reclamos de Jovi Bus ante la Provincia y Nación, quienes no le permiten trabajar, no se logró obtener los ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) para poder cubrir parte del salario de los trabajadores.El costo de la masa salarial de Jovi Bus es de 2,8 millones de pesos, para el pago de 56 salarios y las leyes sociales, según manifestó Benedetti, además de haber invertido unos 100 mil pesos para la compra de material de bioseguridad y capacitación a los choferes con el fin de poder cumplir con el protocolo cuando se vuelva a prestar el servicio, cuya fecha estimativa sería el 15 de septiembre."Fuimos a la empresa a pedirle explicaciones sobre el motivo por el cual no nos pagaban el salario, nos explicaron la difícil situación por la que atraviesan, luego mantuvimos un encuentro con el ministro de la Producción de la provincia Juan José Bahillo y con el equipo de gobierno de Gustavo Bordet, para solicitarle que nos ayuden en las gestiones ante Nación para conseguir los ATP. Hace un mes que venimos gestionando y no pasa nada", dijo Benedetti."Ya vamos a tener que pensar en cuestiones legales, porque no hay ayuda del Gobierno nacional, nosotros no sabemos cuándo vamos a cobrar y el responsable de pagar nuestros salarios es la empresa Jovi Bus", reclamó.Al consultarle por si la UTA está dispuesta a bajarle los costos en cuanto a los aportes gremiales a la empresa hasta que vuelva a trabajar, Benedetti dijo que: "Jovi Bus está al día con los aportes, al igual que la parte impositiva, porque era una condición para poder tramitar los ATP".En cuanto a la situación de los trabajadores, el delegado explicó que "es desesperante, tenemos a tres trabajadores que lo están por desalojar al no poder pagar el alquiler, el salario que recibíamos que era unos 30 mil pesos, lo pagaban en tres cuotas, y se destinó para comer y pagar los servicios esenciales, en muchos casos los choferes son el único sustento del hogar y apenas pueden llevar un plato de comida a la mesa.", resaltó."Por ahora la única responsable de que no cobremos nuestro salario es Jovi Bus, nos dicen que están complicado y si esto sigue así van a cerrar las puertas", concretó.