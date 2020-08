El dólar CCL y el MEP treparon más de $3 y superaron los $120

El entusiasmo por el acuerdo entre el Gobierno y los acreedores para reestructurar la deuda bajo ley extranjera parece haber quedado atrás, ya que los tipos de cambio bursátiles suben por segunda jornada consecutiva y ascendieron más de $3. De esta manera, la brecha cambiaria con el dólar oficial se acerca nuevamente al 70%.



El dólar CCL -que surge de la compra y venta de bonos o acciones en la bolsa- creció un 2,3% ($3,40) a $122,25, por lo cual el spread con la cotización mayorista se ubicó en el 68,2%.



Con más fuerza, el dólar MEP, o Bolsa -similar operación a la del CCL pero dentro del país- trepó un 3,2% ($4,21) a $120,97, con lo cual la brecha con el oficial alcanza el 66,4%.



Durante el comienzo de la semana, el optimismo de los operadores se vio reflejado en la fuerte contracción de los dólares financieros, ante un mayor apetito por bonos y acciones así como apuestas tácticas por vehículos en pesos.



De cara a los próximos meses, el economista y ex viceministro de Economía Emanuel Álvarez Agis consideró que el entendimiento alcanzado con los bonistas permitirá bajar la presión sobre el dólar "blue" y el CCL, ya que "es probable que el Banco Central (BCRA) pueda volver a la normalidad, con el horizonte financiero despejado por el acuerdo".



No obstante, en los últimos dos días las cotizaciones recuperan más de la mitad de lo pedido entre lunes y martes. Blue Tras hundirse $8 el martes, el dólar blue anotó este jueves su segunda suba consecutiva, al trepar $2 hasta los $132, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del microcentro porteño, por lo que en dos jornadas ya recuperó en términos nominales la mitad de la baja sufrida el martes ante el acuerdo de la deuda con acreedores.



El billete se había derrumbado $8 hace dos días al aflojarse las tensiones financieras luego del anuncio del acuerdo de entre el Gobierno y los acreedores por la reestructuración de la deuda bajo ley extranjera. Sin embargo, el miércoles el paralelo rebotó $2, similar avance al registrado este jueves.



De esta manera, la brecha con el dólar mayorista se ubicó en el 81,6%, tras rozar el 95% el 25 de julio, y alcanzar un máximo de 104% a mediados de mayo.



Cabe recordar que, durante julio, se habían producido bloqueos de cuentas bancarias en dólares por parte de bancos ante "movimientos inusuales", efectuados por los "coleros digitales", que utilizaban luego el mercado informal para efectuar el "pure" (comprar en el oficial y vender en el paralelo aprovechando la brecha cambiaria existente).



Desde que inició la cuarentena, el blue acumula un alza de $46,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), producto, entre otras causas, de mayores restricciones para operar, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, sino también para las operatorias con el dólar CCL y el MEP.