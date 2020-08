Cayó el precio de la soja en el mercado de Chicago

El precio de la soja operó hoy en baja en el mercado de Chicago como consecuencia del buen clima existente para el cultivo en Estados Unidos, mientras que los cereales cerraron la sesión con números positivos gracias a las compras de los fondos de inversión.



El contrato de agosto de la oleaginosa cedió 0,19% (US$ 0,64) hasta los US$ 324,08 la tonelada, a la vez que el de septiembre lo hizo por 0,39% (US$ 1,29) para concluir la jornada a US$ 321,97 la tonelada.



Los fundamentos de la baja radicaron en las condiciones climáticas favorables para el normal desarrollo del cultivo en zonas productoras de Estados Unidos.



No obstante, nuevas compras por parte de China de mercadería estadounidense y el accionar comprador de los fondos de inversión redujeron las pérdidas.



La harina acompañó al poroto en la baja, con una merma del 0,49% (US$ 1,54) hasta los US$ 311.18 la tonelada, mientras que el aceite subió 0,53% (US$ 3,75) y cerró aUS$ 698,85 la tonelada.



Por su parte, el maíz mejoró 0,89% (US$ 1,08) y se ubicó en US$ 122,44 la tonelada, como consecuencia de compras técnicas y de cierre de posiciones vendidas por parte de los fondos de inversión luego de las fuertes reducciones en los valores de ayer (-US$ 3,54).



Por último, el trigo subió 0,49% (US$ 0,92) y se posicionó al cierre de las operaciones a US$ 187,67 la tonelada, debido a compras técnicas y de cierre de posiciones vendidas por parte de los fondos de inversión.