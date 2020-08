El gobierno dice que "no es momento" de flexibilizar el cepo cambiario

Economía El dólar blue bajó 8 pesos y el MEP cinco pesos

"Hay que ir con cuidado", remarcó el presidente Alberto Fernández, al ser consultado respecto de la posibilidad de implementar modificaciones en el mercado cambiario."Hubo mucha gente que fue al dólar con pequeñas compras", admitió el jefe de Estado en una entrevista brindada a C5N.Sostuvo que la incertidumbre en medio de la crisis y la negociación de la deuda "a mucha gente la hace recostarse en el dólar".En ese escenario, evaluó que "no es el momento" de aplicar una flexibilización y a pesar del acuerdo con bonistas, analizó: "La economía sigue con los problemas que teníamos, no es que hemos resuelto todo". .Según el informe "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" de la autoridad monetaria, la compra promedio per cápita se ubicó por debajo del cupo mensual permitido de u$s 200, al llegar a u$s 193.Este martes, el dólar "turista" continuó con ritmo ascendente y cerró a un promedio de $99,70, por lo que escaló siete centavos respecto del inicio de semana.A su vez, en algunos bancos privados la divisa se consolidó por encima de los $100.Las cotizaciones más elevadas se dieron en Banco Piano, a $101,1; Banco Macro, a $100,7; seguido por Galicia, Patagonia y Supervielle, a $100,1.Tras subir $10 durante julio, el dólar blue se desplomó $8, hasta los $128, al conocerse el acuerdo por la deuda.