Nuevo Procrear: "Son políticas muy acertadas", dijo titular de Uocra Entre Ríos

"Nosotros que sabemos que la construcción de vivienda es un ordenador social y estamos con mucha expectativa", dijo el dirigente y entendió que "va a descomprimir, a saldar un poco el déficit habitacional que existe y también va a abrir la posibilidad de tener un trabajo digno y decente"."Esperamos que sea lo más dinámico posible, porque los indicadores en la Argentina y en Entre Ríos en particular, y esto no es ser apocalíptico, muestran que no nos ha ido bien en materia de trabajo y en la cuestión inflacionaria", admitió. (APF)