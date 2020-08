Cayó el precio del trigo pero la soja y el maíz iniciaron la semana con ganancia

Así, el contrato de agosto de la soja no presentó variaciones y se mantuvo en los US$ 329,77 la tonelada, mientras que el contrato de septiembre aumentó 0,30% (US$ 1,01) para ubicarse en US% 328,12 la tonelada.



Los fundamentos de la suba radicaron principalmente en las expectativas positivas en cuanto al volumen de exportaciones de oleaginosa estadounidense, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Además, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó en la mañana ventas de soja al exterior por 260.000 toneladas sin especificar destinos.



Sus subproductos presentaron comportamientos disímiles con una baja del 0,76% (US$ 2,43) en la harina hasta los US$ 316,47 la tonelada, y una suba del aceite del 2,45% (US$ 16,75) para concluir la jornada a US$ 698,19 la tonelada.



Por su parte, el maíz ascendió 0,47% (US$ 0,59) y cerró a US$ 124,99 la tonelada, debido a "compras técnicas y de oportunidad por parte de los fondos de inversión, luego de que el cereal alcanzara valores mínimos en un mes".



Por último, el trigo retrocedió 1,92% (US$ 3,77) y concluyó la jornada a US$ 191,43 la tonelada, debido al incremento productivo estimado para Rusia.