Venta de autos usados cayó 11,5%: Entre Ríos, la provincia que menos bajó

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en julio se vendieron 147.252 unidades, cuando en igual mes del año pasado se habían comercializado 166.401.



Si se compara con junio (128.037 unidades), la suba llega al 15%.



En los siete primeros meses se vendieron 744.163 unidades, un 24,11% menos que en igual período de 2019 (980.560 vehículos).



Alberto Príncipe, presidente de la entidad, dijo que observando los números finales del mes es "indudable que la baja está dada, por los primeros 20 días de julio donde estuvieron cerrados los locales en el AMBA".



"El 50% de las ventas a nivel país se realizan en estos distritos", explicó.



Además, señaló que "los únicos 10 días en que se los comercios de autos usados pudieron trabajar en el AMBA, realizaron operaciones pero no tanto como se pensaba. Hubo muchas consultas pero sobre productos muy específicos".



Con respecto al interior, en la mayoría de las provincias las agencias vendieron prácticamente igual volumen que en un buen mes de enero o febrero.

"Si no se comercializó más es porque ya no quedaba stock en las mismas. Como en junio, se trabajó muy bien los autos seminuevos y en ciertas localidades modelos desde el 2000 en adelante", señaló Príncipe.



Dijo que "la reposición está complicada pero en ciertas provincias es crítica. La gente compra con dólares o efectivo.



La entrega del auto usado en las transacciones se ha reducido considerablemente. Además, la gente no financia, no quiere endeudarse".



Con respecto al margen de rentabilidad, señaló que se está trabajando con uno "bastante reducido".



"Un dato interesante es que está bajando en todo el país la venta clandestina, la venta con ´tachito´, que durante tantos años prolifero en Argentina", dijo Príncipe.



Consideró que la gente "se dio cuenta de que tiene que recurrir a un negocio establecido por seguridad y garantía en la operación. Esto también contribuye al incremento de ventas en los comercios de autos usados".



"En la medida que la cuarentena permita que los locales de las agencias puedan abrir sus puertas diariamente, es indudable que los volúmenes de venta volverán poco a poco a la normalidad", confió el directivo.



Ranking de los 10 usados más vendidos en julio

VW Gol y Trend: 9.983.

Chevrolet Corsa y Classic: 5.543.

Toyota Hilux: 4.190.

Renault Clio: 4.159.

Ford Fiesta: 3.614.

Fiat Palio: 3.254.

Ford Ranger: 3.238.

Ford Focus: 3.162.

Ford Ka: 3.023.

Ford EcoSport: 2.901





CABA: 37,33%.

Tierra del Fuego: 34,86%.

Jujuy: 33,15%.

La Rioja: 33,08%.

Neuquén: 32,71%.

Río Negro: 30,17%.

Formosa: 27,37%.

Prov. Bs.As.: 26,94%.

Santa Cruz: 26,77%.

Catamarca: 26,77%.

Santiago del Estero: 25,31%.

Chubut: 25,30%.

San Luis: 22,73%.

Chaco: 21,94%.

Salta: 21,61%.

Corrientes: 21,34%.

Córdoba: 20,62%.

Mendoza: 18,70%.

Tucumán: 18,40%.

San Juan: 16,87%.

La Pampa: 15,31%.

Misiones: 14,22%.

Santa Fe: 13,47%.

Entre Ríos: 10,03%.