Procrear: "Nuevas modalidades" y una línea de crédito de hasta $50.000

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, confirmó que este martes el Gobierno presentará el "nuevo esquema del plan Procrear", con el que el Estado "vuelve a sus mejores prácticas", que llevan "de la mano de la vivienda el derecho al trabajo" de las personas.



"El martes a la mañana el Presidente (Alberto Fernández) va a hacer la presentación del nuevo esquema del Plan Procrear", adelantó Bielsa, en una entrevista con Radio Rivadavia, en la que marcó la gran "expectativa" que genera el Procrear, orientado a la entrega de créditos para construcción y compra viviendas.



"Es un buen sello, muy potente, y va a volver a ser muy potente en manos de un Estado que entiende que el mercado financiero no reemplaza el rol del Estado, pero que podemos trabajar en conjunto", reflexionó.



Para la ministra, con el Procrear, el Estado "vuelve a sus mejores prácticas, a las que tienen que ver con un programa destinado a llevar de la mano de la vivienda, el derecho al trabajo".



Detalló que la iniciativa presentará "nuevas modalidades", además de mantener las líneas históricas y de concretar entregas de viviendas de manera virtual en diferentes puntos del país.



Bielsa resaltó que el programa cuenta desde ahora con una "línea de trabajo", por la cual se provee "hasta 50 mil pesos para que propietarios o inquilinos puedan mejorar sus viviendas".



"A las líneas históricas sumamos más incentivos a mediana escala, es decir desarrollos habitacionales que permitan construir edificios de viviendas multifamiliares, en conceptos urbanos de pequeñas o medianas ciudades; significa que agregamos una escala intermedia entre la construcción individual y el desarrollo urbanístico", indicó.



Pronosticó que "muchos sectores de la sociedad van a estar interesados en acceder a la vivienda con una fórmula pagable" y que posiblemente sea una "opción seductora" para quienes están a la espera de un crédito hipotecario.



También, Bielsa destacó el Plan Nacional de Suelo, aseguró que está destinado a aquellos argentinos que "no pudieron acceder al Procrear porque no pudieron acceder al lote propio" y entendió que esta opción "viene a complementar" esa situación.