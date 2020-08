Guzmán afirmó que con el IFE "se logró evitar aumentos en niveles de pobreza"

En una entrevista con el diario Página/12 publicada este domingo, el funcionario dijo que si bien hay que esperar que el Indec publique los datos oficiales, "las estimaciones preliminares que manejamos es que el IFE fue efectivo para contener el aumento de la pobreza y reducir la indigencia, porque llegó a sectores a los que no se llegaba".



Consultado acerca de si el IFE se va a mantener entonces durante los próximos meses, Guzmán señaló que "vamos a mantener los principios de proteger a los sectores más vulnerables y el saber hacer de la economía".



Sobre la posibilidad de un ingreso universal, remarcó que "hay que manejar estos temas con cuidado para no generar falsas expectativas. Somos partidarios de hacer todo lo que sea necesario para proteger a los sectores más vulnerables".



En este contexto, el ministro expresó que el impuesto a la riqueza "me parece una medida pertinente, adecuada. Necesitamos financiamiento para las políticas públicas y en el contexto en el que estamos hay sectores que están mejores condiciones de aportar que otros".



En otro tramo de la entrevista, el ministro dijo que "el sector pyme tiene un rol absolutamente central", y proyectó que "vamos a tener en el año 2021 una economía que va a tener muchos recursos ociosos. Capacidad instalada no utilizada alta, y que el motor de la recuperación va a ser el mercado interno".



"Argentina tiene que tener inversión propia para el desarrollo; para llegar a ese punto hay que ir construyendo robustez, tenemos que poder acumular reservas internacionales. No es algo que se consiga de un día para el otro. La realidad es que va a llevar un tiempo aun si la deuda se resolviese rápido. Es también importante no confundirse en esa cuestión", concluyó.