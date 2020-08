Hot Sale: Datos y las enseñanzas que dejó el evento de comercio electrónico

El despertar del turismo

Los datos más salientes del rubro turismo en el Hot Sale

La pregunta del millón

El Hot Sale confirmó lo que se presagiaba: por un lado, la ratificación del liderazgo del canal online durante la pandemia. Según el Barómetro Covid-19 que realizó Kantar, el 40% de los argentinos piensa incrementar sus compras online a futuro y el 76% va a preferir medios electrónicos de pago. Por otro lado, el evento organizado por la CACE acentuó la necesidad del consumidor de acceder a productos y servicios a través de grandes descuentos.-Más de 4 millones de argentinos navegaron el sitio oficial-El evento alcanzó una facturación de $19.380 millones de pesos.-Se facturaron $269 millones de pesos por hora y $4,48 millones de pesos por minuto.-Hubo un crecimiento de 128% respecto al año anterior.-Durante las 72 hs se vendieron 6,3 millones de productos a través de más de 3,5 millones de órdenes de compra (69% más que en Hot Sale 2019).-El ticket promedio fue de $5.523, 35% más que en 2019.-El dato: aún hay tiempo para continuar ahorrando. ¿Cómo?: la gran mayoría de las empresas continúan ofreciendo ofertas y descuentos durante la Hot Week.-Alimentos y bebidas-Hogar, muebles y jardín-Indumentaria (no deportiva)-Herramientas y Construcción-Celulares y teléfonos-Electrodomésticos y Aires acondicionados-Pasajes y turismo-Electrónica, audio, video y TV-Hogar, muebles y jardín-Alimentos-Decoración para el hogar-Calzado deportivo-Shampoo, acondicionador y/o tratamiento para el cuidado capilar-Indumentaria y accesorios para niños-Equipos de telefonía móvil-Televisores-Pasajes de avión al extranjero-Herramientas-Calzado deportivo."En esta edición de Hot Sale identificamos una modificación de fondo en el comportamiento de los consumidores que ha llegado para quedarse. Aumentaron un 45% las visitas únicas en los primeros días y crecieron sensiblemente los rangos etarios 18-25 y los mayores de 55. El comercio electrónico es adoptado cada vez más como tendencia en relación a la forma en cómo compramos; y sin duda será parte de la nueva normalidad", aseguró Diego Urfeig, Director Ejecutivo de la CACE."La comodidad es la principal razón para la compra online, aquí y en el mundo. Nos estamos acostumbrando a la conveniencia de comprar online", analiza Urfeig, quien enumera otros cuatro motivos que ayudan a entender el fenómeno:El riesgo de exposición al coronavirus incentiva el distanciamiento social, y cuanta más conciencia se toma sobre ese riesgo, mayor es el incentivo para no ir a los locales físicos y comprar online (para envío a domicilio o retiro en tienda). De largo plazo, estos hábitos reforzarán la compra online.Mayor oferta y competencia: a medida que crece el mercado online y el offline se ve afectado, cada vez hay más jugadores participantes mejorando la variedad y diversidad de productos y servicios. A su vez, estos mismos competidores intensificarán sus esfuerzos en mantener a estos nuevos consumidores dentro de sus bases con programas de fidelización, promociones, u otras herramientas.La mayor demanda online de productos en los últimos meses promovió una mayor capacidad de expedición, distribución y logística (con expansión de los modelos tradicionales y de los last-milers), permitiendo mejorar la experiencia de compra de los consumidores.Los adultos mayores se incorporan al mercado digital. Mientras que la población de mayor edad reduce su circulación para minimizar la exposición al virus (por cuarentenas obligatorias o auto-administradas), su consumo online ha crecido y se espera que continúe esta tendencia.Sin lugar a dudas este Hot Sale marcó un hito en el comercio electrónico en la Argentina, expresando una modificación de fondo del comportamiento de los consumidores que llegó para quedarse. "La llamada revolución digital dejó de ser una tendencia y ya está aquí", concluye Urfeig.La industria del turismo merece un capítulo aparte. El sector estaba paralizado y el Hot Sale sirvió como plataforma de despegue en un año en donde será imposible recuperar el terreno pedido.Los resultados en este rubro arrojan algunas sorpresas. Si bien la tecnología fue la gran aliada del sector durante los últimos años, la pandemia del Covid-19 modificó los hábitos de los consumidores y hoy, la interacción con un asesor, la atención personalizada vuelve a cobrar protagonismo y es considerado un factor indispensable a la hora de comprar (o vender) viajes."La pandemia nos hizo volver a algunas verdades antiguas. El agente de viajes ha sido, es y será un profesional que se prepara permanentemente para asesorar en viajes. No se trata de alguien que vende un boleto o un paquete. Es el que te dice que boleto o que paquete/producto es el que tenés que comprar de acuerdo a lo que más te conviene", analiza Marco Palacios, presidente de Top Dest."A partir de esta pandemia es indispensable contar con asesoramiento personalizado. El viajero tiene que tener en cuenta cientos de protocolos. Tiene que saber qué exige la compañía aérea, cuáles son las normas a seguir en el aeropuerto, en el hotel, en el destino. Cómo va a ser el desayuno, qué pasa si se cancela el vuelo, qué sucede si hay un rebrote. Si conviene comprar un seguro médico, si el seguro cubre un posible contagio de Covid-19. Demasiadas preguntas que son imposibles de responder si uno compra a través de internet", afirma Palacios."Ahora 12": funcionó mejor que nunca. Traccionó sobre todo en cabotaje, casi el 100% de las ventas en paquetes y más del 80% en vuelos.Aerolíneas Argentinas fue el gran ganador, con récords de ventas de tickets en vuelos domésticos y también al exterior. Vendió 77619 tickets aéreos sólo a través de su página web.Performaron muy mal los productos terrestres: alojamiento, alquiler de autos, traslados, etc.Madrid, Roma, el Caribe (principalmente Cancún y Punta Cana) y Barcelona tuvieron una buena participaciónNo midieron bien los destinos que no tienen controlado el Covid19. Se esperaba mucho más de Miami. Sería el primer Hot Sale en el cual este destino no termina primero en ventas.El destino líder en Argentina fue San Carlos de Bariloche, seguido por Buenos Aires, El Calafate, Mendoza e Iguazú.En plena revolución digital, hubo boom de ventas offline en el rubro turismo (cerca del 70% de las operaciones se concretaron por esta vía)Hace unas horas se conoció que el Aeroparque Jorge Newbery estará cerrado durante unos meses por obras (se construirán 600 metros más de pista de aterrizaje). Esto lleva a pensar que todos los vuelos (cuando sea que se habiliten) saldrán y llegarán a Ezeiza, lo cual complica la logística de muchos viajeros, sobre todo aquellos que viven en la Ciudad de Buenos Aires.Más allá de esto, hay dos preguntas que generan incomodidad en el ámbito del turismo y nadie quiere hacerlas en voz alta: ¿Qué pasará si la pandemia obliga a reprogramar la reapertura de vuelos y no se puede viajar en el corto plazo?. Hay pasajes vendidos para agosto y septiembre (la gran demanda se dio para este mes y para diciembre). Por otro lado: ¿Qué sucede con las provincias que decidan no abrir sus aeropuertos al turismo?.Hay muchos Estados provinciales que no están de acuerdo con flexibilizar la actividad en breve, mucho menos aquellos que tuvieron rebrotes los últimos días. "La realidad es que muy pocos están dispuestos a recibir viajeros de la región del AMBA", asegura un empresario vinculado a la industria aerocomercial. "Suponemos que van a tener que alinearse a la resolución del Gobierno que indica que a partir del 1 de septiembre ya se puede volar. Esa es nuestra expectativa al menos. Si no renuevan esa orden, los gobiernos provinciales van a tener que alinearse. Y si eso no sucede, volveremos a reprogramar todo, imagino que con tarifa flex. Eso sí, por la experiencia vivida, la cosa va a funcionar mejor que los cancelados en marzo-abril", afirma el informante. El tiempo será testigo.