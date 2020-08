Financiamiento en pesos al sector privado creció "por tercer mes consecutivo"

La autoridad monetaria consideró que en el desempeño "influyó la línea especial para MiPyMEs, que acumuló a mayo desembolsos por $218.000 millones".



Al destacar el incremento del saldo de financiamiento, subrayó que esa evolución positiva "constituye una dinámica inédita en los últimos dos años".



"Ante los resultados positivos obtenidos, a fines de junio el BCRA decidió ampliar su alcance e incorporar financiaciones a firmas que no sean MiPyMEs, en la medida en que utilicen esos fondos para la adquisición de máquinas y equipos producidos por MiPyMEs locales", sostuvo.



Además, a principios de mayo puso en marcha la denominada MiPyME Plus, que totalizó desembolsos por aproximadamente $1.600 millones al cierre de julio, incluyendo a unas 3.300 MiPyMEs al financiamiento bancario.



"Los créditos a tasa cero para los trabajadores autónomos y monotributistas totalizaron casi $57.000 millones en los últimos días de julio, de los cuales se habían desembolsado cerca de $44.000 millones -representando más del 7% de las financiaciones en pesos con tarjeta de crédito- a través de más de 472.000 préstamos a igual fecha", apuntó.



Precisó que esa línea impulsada por el Gobierno implicó la emisión de 154.000 nuevas tarjetas de crédito.



Por otro lado, señaló que "todos los grupos de entidades financieras registran indicadores positivos de rentabilidad en el acumulado del año".



El Banco Central evaluó que "el desempeño que viene observando la solvencia y rentabilidad del sistema financiero durante 2020 se da en un contexto diferente al observado en el año anterior".



Argumentó que, si bien durante 2019 el sistema demostró "solvencia a distintos episodios de tensión financiera y cambiaria, lo hizo en un contexto de importante disminución del crédito real en pesos y depósitos del sector privado en pesos".



"En contraste, en el marco de los nuevos lineamientos de política del BCRA, en 2020 se registra una recuperación real del crédito y un aumento sostenido de los depósitos en moneda local, con constantes esfuerzos por incluir financieramente a un amplio grupo de familias y pequeñas empresas que no llegaban a constituir sujetos de crédito del sistema financiero", destacó.



