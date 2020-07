"El comercio internacional requiere socios más que clientes", dijo especialista

El especialista en comercio exterior, Marcelo Elizondo, disertó en una charla organizada por un conjunto de entidades empresarias de Entre Ríos.



"Pero Asia no es solo China. Otros mercados interesantes para la provincia, y el país en general, son Vietnam, Taiwán, Turquía o Egipto", explicó el especialista en comercio exterior. En el mismo sentido, dijo: "Son mercados más adaptados a nuestra oferta exportable. El perfil de PyMES argentinas tienen mejor inserción en mercados más chicos", explicó. Aunque aclaró que desde hace años el comercio internacional no se realiza entre países, sino entre empresas que conforman redes globales de valor. "El comercio internacional requiere socios más que clientes", subrayó.



"El 75% del comercio mundial se produce dentro de cadenas globales de valor", precisó Elizondo. Y la mitad del valor de las exportaciones a nivel mundial se explica por intangibles, es decir, por el valor de la marca, las certificaciones, el cumplimiento de normas, entre otros. Pero la clave, según Elizondo, "es la conformación de una arquitectura vincular" basada en relaciones de confianza. "Lo que importa es el contrato relacional, más que el comercial", planteó.



La estrategia de promoción de exportaciones, explicó el especialista, se convirtió en un proceso de inserción en cadenas globales de valor. "El producto solo no alcanza. Hay que ganar mercado con calidad, empresa y relación. Un buen mercado sin un buen cliente, no es tan buena opción", destacó Elizondo y planteó la necesidad de que las empresas exportadoras estén dispuestas a adaptar su oferta a los requerimientos del cliente. En ese sentido, Elizondo destacó la capacidad de adaptación de las PyMEs argentinas como una ventaja a explotar. "El mundo va hacia los customizado, menos masivo", subrayó.



El comercio internacional se desplomó un 15% en lo que va del año, indicó Elizondo. Lo que afectó más a la industria que al agro. "Las crisis afectan sobre todo a los más avanzados y son una oportunidad para los que van atrás. Si hay una oportunidad para para que recuperemos terreno, es esta", alentó el especialista.



Elizondo celebró la iniciativa impulsada por las entidades empresarias, que busca fomentar el potencial exportador de la provincia. "Hay que apostar por los espacios públicos no estatales", destacó. La charla fue organizada el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, la Cámara de Comercio Exterior de Entre Ríos y la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).