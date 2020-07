"El Ingreso Universal es cada vez más necesario", dicen desde el Gobierno

El subsecretario de Articulación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Hernán Torres Guerrero, admitió que "la crisis sanitaria, económica y social producida por la pandemia de Covid-19 muestra sus consecuencias a lo largo y ancho del Globo. También pone de manifiesto la destreza, experiencia y capacidad de liderazgo de los primeros mandatarios", recalcó.En ese marco, resaltó que el presidente, Alberto Fernández, "demuestra una enorme empatía con todos y cada uno de los sectores de la sociedad. Aquellos que lo acompañaron en las urnas y los que no. Pero también con quienes -pese a pertenecer al Frente de Todos- expresan y reclaman al presidente cuestiones que, en muchos casos, callaron durante la nefasta gestión de Mauricio Macri".En ese marco, consideró que "la crisis sanitaria puso en blanco y negro una desesperante situación de precariedad laboral directamente heredada del gobierno macrista. El IFE es una muestra clarísima de la que más de la mitad de la población está subsumida. Planificado originalmente para 4 millones de personas, se anotaron 12 millones, de las cuales más de 8 millones lo terminaron cobrando: el doble de las personas que el Estado pensaba que iba a necesitar ese ingreso. Es por ello que saber en qué y cómo trabaja ese importante sector de la población es clave para el diseño de políticas activas y efectivas".Adelantó al respecto, que "los trabajadores de la economía popular serán parte de las políticas activas para poder acceder a créditos e integrarse a la economía formal. Esto se articula con una de las políticas centrales del Gobierno nacional en lo que se refiere a la redistribución de las riquezas en nuestro país: el Ingreso Universal Básico".Argumentó que "la denominada "crisis de trabajo" está determinada por la incapacidad del "mercado laboral", que no que no puede dar respuesta a los "demandantes de empleo" que no son absorbidos ni por el Estado ni por el sector privado".Torres Guerrero expresó que "como criterios básicos, son trabajadores y trabajadoras de la economía popular aquellos que se desempeñan de manera individual o colectiva en unidades productivas con diversas modalidades organizativas, habiendo generado su propio trabajo con el objeto de producir, crear, circular o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo, el familiar o el comunitario".Ratificó que "el plan Potenciar Trabajo va a ser una herramienta fundamental para fortalecer el desarrollo local, la inclusión productiva y el micro entramado de la economía popular en las comunidades", se informó aOpinó además que "la desastrosa gestión del PRO sumada a la pandemia, obligó a que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación invierta el 90 por ciento de su gasto en asistencia alimentaria y tan solo un 10 por ciento en la reactivación del trabajo"."En los meses venideros esperamos dar vuelta la balanza y que el eje este puesto en el trabajo que llevan adelante las mujeres y hombre de la economía popular en cada barriada del país. La salida y la política social pos pandemia no va a ser solo asistencia alimentaria, sino del trabajo como ordenador social de todas y todos los argentinos", dijo el funcionario de Desarrollo Social.Y completó: "La crisis producida por el Covid-19 puso en el tapete trabajos que existen, que hacen a la vida social y que se realizan en los márgenes del mercado, y por ello no dejan de ser trabajos. Es por eso que el Ingreso Universal Básico es una herramienta cada vez más necesaria, ya que visibiliza a miles de trabajadoras y trabajadores que existen".