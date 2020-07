La escala salarial actual de empleadas domésticas, tras subas de marzo y mayo

A través de la resolución 1/2020 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que no fue aceptada por el gremio de trabajadores, se establecióAdemás de este aumento del 10%, el Gobierno Nacional autorizó a las empleadas domésticas a la tramitación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que en agosto tendrá su tercera paga de $10.000.. Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.- Hora: $174,50 Mensual: $21.818,50 CON RETIRO- Hora: $191,00 Mensual: $24.303,50 SIN RETIRO. Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.- Hora: $165,00 Mensual: $20.270,50 CON RETIRO- Hora: $181,00 Mensual: $22.564,50 SIN RETIRO. Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.- Hora: $155,00- Mensual: $19.777,00. Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.- Hora: $155,00 Mensual: $19.777,00 CON RETIRO- Hora: $174,50 Mensual: $22.039,50 SIN RETIRO. Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.- Hora: $144,50 Mensual: $17.785,50 CON RETIRO- Hora: $155,50 Mensual: $19.777,00 SIN RETIROLa resolución precisó que se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al 25% sobre los salarios mínimos establecidos para cada categoría respecto del personal que preste tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y en la ciudad bonaerense de Patagones.La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detalla el mecanismo para pagar y darle el recibo de sueldo a las empleadas domésticas.De acuerdo a lo publicado en el sitio web, el empleador podrá elegir entre generar los volantes de pago y el recibo mensual a través del Registro de Empleadores de la AFIP o seguir completando el Formulario 102/B (Formulario 102/RT desde octubre de 2014).- Ingresar con clave fiscal al sitio de la AFIP o mediante Homebanking (Link o Banelco).- Hacer click en el servicio "Simplificación Registral ? Registros Especiales de Seguridad Social".- En la columna de la derecha, seleccionar la opción denominada "Generar Recibo de Sueldo".- Seleccionar el CUIL del empleado y período del recibo de sueldo y aceptar.El sistema va a mostrar los datos registrados, que se pueden modificar. Se deben completar los datos que faltan (entre ellos, el número de comprobante de pago de los aportes y contribuciones) y luego apretar "Generar recibo".En este caso, se mantiene el esquema del formulario F102/RT, donde se consigna el salario básico (no se explica si es bruto o neto) y no se prevé desagregar el monto de aportes del trabajador, aunque se pueden poner con signo negativo.Luego aparecerá el recibo de sueldo listo para su impresión.Si se sale del sistema y se necesita modificar datos o reimprimir el recibo de sueldo, se puede ingresar en "Modificaciones, Bajas y Consultas" / "De Recibos de Sueldo".A su vez, la AFIP brinda- Ingresar al servicio "Simplificación Registral ? Registros Especiales de Seguridad Social" con clave fiscal.- Seleccionar en la columna de la derecha: "Generar Volante de Pago AFIP".- Al igual que al generar el recibo de sueldo, elegir el CUIL del trabajador y el período y luego marcar "Seleccionar".- En la lista que se desplegará, elegir el formulario que se va a generar y la cantidad de horas semanales trabajadas y presionar "Siguiente".- El sistema va a mostrar los importes que se deben ingresar. Si es correcto, seleccionar "Generar VEP".Luego, seleccioar el VEP y la entidad de pago: Link, Pagomiscuentas, Interbanking. Esta modalidad no permite que se imprima el volante y se pague en un banco o una oficina de Rapipago o Pago Fácil.