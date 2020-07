Por la pandemia, reconocida automotriz lanza su venta en Mercado Libre

Nissan empezó a vender autos a través de Mercado Libre. La automotriz japonesa lanzó su canal oficial en la plataforma regional de comercio electrónico. Lo hizo de forma simultánea en tres países: la Argentina, Chile y Brasil.



Para el mercado local, implica que los 22 concesionarios de la marca, que suman 54 salones en todo el territorio nacional, publiquen avisos de toda su gama de productos, ya sean vehículos 0 kilómetro como planes de ahorro. Será, de esta forma, la primera automotriz de la Argentina que tendrá una tienda oficial completa en Mercado Libre. Hasta ahora, GM lo había hecho sólo para promociones de sus tres modelos más vendidos (Cruze, Onix y S10) y Ford, exclusivamente, para la comercialización de repuestos.



"Teníamos varios proyectos de digitalización; no somos ajenos a las tendencias del mercado. Pero la pandemia aceleró todas nuestras iniciativas. Cuando, por la cuarentena, se cayeron abruptamente los concesionarios, trabajamos en la plataforma Nissan Virtual. Se dispararon las visitas, las consultas y los interesados. Por eso, aceleramos con este proyecto regional, que estaba dando vueltas y lo implementamos en menos de un mes", reseña Pablo Roca, director de Marketing de Nissan Argentina.



El comercio online de vehículos es uno de los grandes vectores de transformación que atraviesa la industria automotriz a escala global. Sólo en la Argentina, hacia 2030, el 15% de las ventas del mercado doméstico serán por e-commerce, proyectó un informe sectorial que hizo la consultora Abeceb para la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y que sirvió de base para el plan sectorial que impulsa la entidad.



"Esto recién empieza. Y, en la nueva normalidad, será una herramienta muy útil", confía Roca.



Entre mayo y marzo, cuenta el ejecutivo, creció 200% el contacto de nuevos interesados, en comparación con los tiempos pre-pandemia. Por la cuarentena, los concesionarios estuvieron cerrados a partir del 20 de marzo.



En el primer semestre, el mercado automotor cayó 39%, a 153.000 unidades, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Al 30 de junio, las terminales acumulaban 73.222 coches sin comercializar, equivalentes a 2,9 meses de ventas. Las ventas de Nissan cayeron en más del 34% en el semestre, a 5779 patentamientos. Su red tiene un stock de 1907 unidades (dos meses). Sólo en abril, cuando se matricularon 111 coches de la marca, sus entregas al público se derrumbaron más del 90 por ciento.



"En cuanto planteamos el proyecto, hicimos una encuesta para entender cuántos de nuestros concesionarios usaban Mercado Libre. Para más del 80%, era imprescindible mejorar nuestra presencia ahí, con una tienda oficial", retoma Roca. El proyecto tuvo rápida implementación, además, porque se enmarca en la nueva estrategia global de la compañía, Nissan Next, un severo programa de reestructuración que Nissan lanzó hace dos meses que contempla una mayor adopción de herramientas online.



Hoy, en su tienda oficial online de MercadoLibre Argentina, Nissan ofrecerá toda su gama, compuesta por siete modelos: March, Versa, Sentra, Kicks, X-Trail, la pick-up de producción nacional Frontier y el eléctrico Leaf.



Además de canalizar la transacción del producto y el concesionario de preferencia, los usuarios podrán reservar el vehículo a través de Mercado Pago, la plataforma de transacciones de Mercado Libre. Algo que ya podían hacer antes, por una alianza previa entre ambas empresas.

"Cerramos nuestro año fiscal el 31 de marzo con un share del 4% en el mercado argentino. La presencia de Nissan en Mercado Libre era menor: sólo 1% del total de publicaciones. Con este proyecto, queremos alcanzar, por lo menos, la misma participación que tenemos en las ventas", define Roca.



Otro objetivo es la migración, agrega. "Hoy, la mayoría de las búsquedas de la marca son de autos usados.



Queremos que sean más de 0 km. Con la tienda oficial, y publicidad en el sitio, potenciaremos eso", añade. No obstante, una vez consolidada la oferta de 0 km y planes de ahorro en la tienda, estudiarían la posibilidad de incorporar usados de la marca.



Durante el primer semestre, en el país, hubo 5 millones de visitas a publicaciones de Nissan en MercadoLibre.



En lo que va de julio, ya sumaron medio millón, de los cuales el 75% está concentrado en tres modelos: Kicks, Frontier y March. Son, también, los de más volumen de ventas de la marca.



Juan Manuel Carretero, gerente de Vehículos, Inmuebles y Servicios de Mercado Libre Argentina, destaca que el canal oficial de Nissan es un hito para la plataforma por dos motivos: se trata de la primera la primera tienda lanzada en simultáneo en tres países y, además, es la primera de una marca de autos japonesa dentro de la plataforma.



"El lanzamiento de una tienda oficial aporta algo clave: la confianza. Confianza en la oferta y en la transparencia. Comparado con otras categorías, el mercado de vehículos, todavía, está muy subdesarrollado. Y todo lo que falta depende más de las apuestas que hagan las marcas", completa.

"Tan pronto como se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), tuvimos una caída abrupta. Pero, para mayo, vimos recuperos más que significativos, incluso, durante la pandemia", contextualiza Carretero.



"'Auto' fue el término más buscado de la Argentina", continúa el ejecutivo de la plataforma. "En mayo, tuvimos un pico histórico de visitas para la categoría: 30% por encima de los niveles pre-Covid. Autos usados también se recuperó fuerte, aunque no tanto como 0 km. No obstante, en mayo, creció 70% contra marzo", señala. De los 5millones de usuarios nuevos que hubo en la plataforma a escala regional durante la pandemia, 700.000 fueron en la Argentina, agrega.



