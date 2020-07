El intercambio comercial de junio dejó un superávit de US$ 1.484 millones

#DatoINDEC

Comercio exterior: en junio de 2020, la exportación cayó 8,6% interanual, y la importación, 20,8%. La balanza arrojó un superávit de US$ 1.484 millones https://t.co/EImmq8Xe0a pic.twitter.com/I9aRofrZcD — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 28, 2020

En junio, la facturación por exportaciones bajó 8,6% interanual para sumar US$ 4.786 millones, mientras que las importaciones retrocedieron 20,8%, por un monto total de US$ 3.302 millones.Con este resultado, los primeros seis meses del año arrojaron un superávit en el comercio internacional de US$ 8.097 millones, un 43% por encima de los US$ 5.635 millones de enero-junio de 2019.El acumulado de las ventas al exterior en el primer semestre alcanzó los US$ 27.388 millones, un 11% menos que el año pasado, mientras que las compras sumaron US$ 19.291 millones, con un retroceso del 23.3%.