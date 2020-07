Durante la cuarentena aumentó el consumo de vino en los hogares argentinos

El acumulado del primer semestre marcó un crecimiento de casi el 7% en relación al mismo período del año anterior y de acuerdo al informe no se registraba un aumento tan importante desde de junio de 2015.



La evolución del consumo de vino en el mercado interno se realiza en base a los despachos enviados desde las bodegas.



El alza del 25,5% de junio pasado se dio al cotejar un volumen de 91.528.679 litros de vino, contra 72.902.352 de litros despachados en el sexto mes de 2019.



El Instituto realizó un censo por los hogares argentinos que reveló que con el aislamiento cambiaron los hábitos de consumo de la bebida.



Martín Hinojosa, presidente del INV, señaló a Cadena 3 que pese a que al comienzo de la cuarentena temieron por la industria a raíz del cierre de los restaurantes, el consumo mostró una recuperación motivado por los nuevos hábitos hogareños.



"En las casas se toma más vino. La pandemia permitió acercar a mucha gente a la bebida y por ejemplo, los jóvenes que no estaban yendo a los after office o bares compraban una botella de vino para tomar en su casa", explicó.



Además, atribuyó la suba a que las personas comenzaron a almorzar o cenar en sus casas, sin necesidad de manejar, lo que les permitió beber más.