IVA a la leche: Advierten que proyecto del gobierno "hará subir el precio"

El diputado nacional por Formosa Ricardo Buryaile se refirió al proyecto del Gobierno para aumentar la recaudación impositiva y aseguró que "va a subir el precio de la leche de consumo masivo", por lo que advirtió que "no se puede subir el IVA de los productos de la canasta básica".El Gobierno proyecta bajar el IVA "de la leche de consumo marginal del 21% al 10,5% dy la del consumo masivo la sube del 0% al 10,5%", explicó Buryaile.En ese sentido, aseguró que "va a subir el precio de la leche de consumo masivo": "Esto ya lo había hecho Néstor Kirchner cuando subió el IVA del pan francés en 2006"."Los impuestos como el IVA son los más injustos porque no se distingue la capacidad contributiva", consideró, en tanto que advirtió que "no se le puede subir el IVA a los productos de la canasta básica"."El Estado le tiene que devolver una parte del IVA a los consumidores de menos recursos. No vamos a aceptar esta suba", aseguró en declaraciones radiales.En tanto, remarcó que el país lleva "7 meses sin presupuesto": "Nos mandaron el texto el sábado a la noche. Si no nos dejan estudiar la ley y la quieren votar a libro cerrado la vamos a tener que rechazar".