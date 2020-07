"El cepo del mercado cambiario no es un castigo", dicen desde el gobierno

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, afirmó hoy que las restricciones en el mercado cambiario no representan "un castigo" a la población, sino que subrayó que "es una condición para estabilizar la macroeconomía en la Argentina".Además, afirmó que la brecha que se observa entre el tipo de cambio oficial y los otros valores de la moneda estadounidense en el mercado, se debe a que el país enfrenta en "el tramo final de la negociación de la deuda"."Hay que entender que el cepo o restricción del mercado cambiario no es un castigo; es una condición para estabilizar la macroeconomía en la Argentina", sostuvo Todesca a Radio La Red.Indicó que "la regulación no debe ser vivida como un castigo", sino que -aseguró- "es una condición para que en la Argentina podamos producir, exportar, generar empleo de calidad"."Si nosotros soltamos el mercado de cambio, y el gobierno de (Mauricio) Macri ha sido un gran ejemplo de esto, se estropea todo, la producción, el empleo, todo y caemos directamente en una crisis de balanza de pagos", señaló Todesca.Aseguró que, "en 20 meses, el gobierno de Macri chocó la calesita", y remarcó que "esto es por el efecto del mercado de cambio en la Argentina".Acerca de la duración del cepo, dijo que "va a depender de la evolución de la economía argentina", y consideró que hay que "tener esa paciencia y entender esto, que es una condición para que la economía esté más tranquila, y eso reporta beneficios muy grandes para las empresas y las familias".En este contexto, se refirió a la brecha entre los distintos valores de la divisa y sostuvo que "el dólar en Argentina también refleja expectativas, nerviosismo", por lo cual consideró que "es lógico que tengamos en este momento una brecha más grande, en el tramo final de la negociación de la deuda"."No es bueno que haya una diferencia muy grande entre el tipo del cambio al que se realizan todas las operaciones de comercio exterior que es el tipo de cambio oficial, y el resto de los tipos de cambio. Cuando uno tiene regulaciones fuertes en el mercado cambiario aparecen estas brechas, y hay que irlas manejando", afirmó la funcionaria.Por otra parte, señaló que "preocupa la caída (de la actividad económica) de este año que va a ser muy fuerte"."El golpe por la pandemia va a ser fuerte. Tenemos un norte que es la recuperación de la producción argentina y atado a esto el empleo", afirmó Todesca.En ese sentido, dijo que habrá "un conjunto de medidas orientadas a la reactivación, a acompañar a las empresas y a las familias en la pos pandemia", y añadió que "habrá un segundo conjunto de políticas de mediano y largo plazo que tienen que ver con la transformación productiva de la Argentina"."La construcción es fundamental por la obra pública, aún con un presupuesto ajustado, y también hay una gran expectativa del sector privado, porque hay gente que ha podido ahorrar, que tiene dólares y los quiere invertir", observó la funcionaria.Sobre la posibilidad de un nuevo blanqueo de capitales para impulsar la construcción, explicó que "hace muy poco hubo uno en el gobierno de Macri que fue muy grande, mucha gente blanqueó dinero"."La pregunta es cuánto más queda por blanquear y querría blanquearse en esas circunstancias. A nosotros nos parece que no va a tener muchos resultados", concluyó Todeca.