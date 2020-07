La producción de pymes industriales cayó 23,5 por ciento en junio

La producción de las Pymes Industriales cayó un 23,5 por ciento en junio frente a igual mes del año pasado, en un descenso que estuvo algo amortiguado por el levantamiento gradual de la cuarentena obligatoria ante el avance del coronavirus, según informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



"El levantamiento gradual de la cuarentena en algunos rubros redujo las tasas anuales de caída frente a mayo, pero en los rubros como Textil y Calzado que siguieron sin actividad comercial, las mermas fueron profundas", precisó la CAME.



Asimismo, se informó que en los primeros seis meses del año, la industria pyme acumula una baja anual de 23,6 por ciento.



Todos los sectores relevados declinaron, y si se sacan los rubros esenciales como Alimentos y Bebidas, Papel y Cartón, y Productos Químicos el descenso se extiende a 30,6 por ciento.



"A su vez las empresas con más de 50 empleados fueron las menos afectadas, con una caída interanual de 12,9 por ciento en junio en relación al mismo mes de 2019.



Los datos surgieron de la Encuesta Mensual Industrial de CAME entre 300 industrias pymes de todo el país.



La CAME informó que el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) se ubicó en 53,1 puntos en junio, 5,4% arriba de mayo.



En la comparación anual, el menor descenso ocurrió en Alimentos y Bebidas (-13,5%) y uno de las mayores en Calzado y Marroquinería (-51,1%), repitiéndose la tendencia sectorial de mayo.



Otro de los ramos que estuvieron entre los derrumbes más profundos en la comparación anual, fue Indumentaria y Textil con una disminución de 46,7% debido a la imposibilidad de abrir la venta en las grandes ciudades y los protocolos para entrar.



"Si bien los comercios intentaron comenzar algo con la venta online, los resultados fueron por ahora pobres. Los que más vienen trabajando son los que se reconvirtieron a la producción de barbijos y otros elementos textiles-sanitarios", señaló la CAME.



Además, el Material de transporte retrocedió 24% anual en el mes, reduciendo sustancialmente su tasa de caída frente a mayo cuando había superado al 50%.



Las empresas de este rubro invirtieron en todos los protocolos necesarios y 90% del personal estuvo ya en actividad.



También continuó en declive fuerte el rubro Productos de metal, maquinaria y equipo (-38,9%). Los que mejor estuvieron ese mes, fueron vinculados a la obra pública, que lentamente se comenzó a mover, pero en general la producción fue muy floja por falta de pedidos.



En Minerales no metálicos la baja en la actividad fue de 25,4 por ciento. El sector se activó muy despacio con la obra pública y algunas obras privadas, pero no mucho más.



En junio, el uso de la capacidad instalada de la industria pyme subió a 53%, desde el 47,4% de mayo, ya que la producción repuntó levemente pero aún se mantiene baja.



En cuanto a los niveles de rentabilidad, para el 38% de las empresas fueron negativos, otro 28% mantuvo rentabilidad positiva y 29% nula. El resto no sabe o no contesta.



Frente a mayo, subió 13 puntos el porcentaje de firmas con rentabilidad positiva.



La CAME sostuvo que hay dos datos relevantes que surgen de la encuesta: el primero es que el 88 por ciento de las industrias invirtió en protocolos y el segundo que el 41 por ciento de las empresas creen que el levantamiento total de la cuarentena ocurrirá recién en 2021.