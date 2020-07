Bancos ajustarán el límite para compra en cuotas con tarjeta de crédito

Varios bancos ajustarán a partir de septiembre el límite para la compra en cuotas de un segmento acotado de clientes, con el objetivo de favorecer a los consumidores "más rentables".



"Principalmente es una definición interna sobre aquellos clientes que no tienen productos con el banco más allá de tarjeta de crédito", aclararon al diario Ámbito Financiero desde una de las entidades que aplicarán esta medida.



En la misma línea, desde otra institución aseguraron que no se trata de un grupo grande clientes sino de una parte "muy marginal" vinculada, por ejemplo, con aquellos que "sacaron una tarjeta con una promoción, no quisieron migrar a un paquete mejor, y la usan muy esporádicamente".



Las fuentes consultadas explicaron que, en un contexto de fuertes restricciones, como lo son la prohibición para aumentar las comisiones o el tope a las tasas de los préstamos para ayudar a las empresas afectadas por la pandemia, los bancos están buscando que los clientes con monoproducto "migren" hacia mejores paquetes. "Queremos clientes más bancarizados", dijeron.



De esta manera, de acuerdo a la justificación del sector financiero, el objetivo es favorecer a los clientes que más aprovechan las promociones, que usan habitualmente las tarjetas y que tienen un comportamiento de pago conocido y "rentable".



A pesar de estas nuevas restricciones, uno de los bancos involucrados en esta política aseveró que, en el último año, fue más la cantidad de gente a la cual se le subió el límite de cuotas que la que sufrirá el recorte.



La decisión se conoció ahora porque, por normativa del Banco Central (BCRA), cuando hay un cambio de condiciones para el financiamiento, los bancos deben informar a sus clientes 60 días antes.



En las comunicaciones enviadas, se les aclaró a los clientes que se mantendrá el límite total para los consumos realizados en un solo pago.



Por el momento, se trata de decisiones comerciales particulares de algunos bancos. No hubo orden alguna ni del Banco Central ni de cámaras empresariales.