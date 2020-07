Acordaron un aumento del 12 por ciento para los trabajadores avícolas

La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados acordó, con el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), un 12% de recomposición salarial para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 607/10, que se suma al 10% que se había aplicado en el mes de mayo de este año.



"La Federación de la Carne valoró la predisposición para llegar a este acuerdo, dado el contexto en el cual se encuentra inmerso el país. Hemos tenido la responsabilidad social que amerita la realidad en la que vivimos, no solo defendiendo el poder adquisitivo de nuestros representados, que están poniendo el pecho a la grave situación que atraviesa el país, si no también teniendo en cuenta lo que padece el sector por la pandemia del Covid-19", sostuvo Fantini, secretario general de la Federación de la Carne.



De esta manera, el aumento acordado rige a partir del mes de julio de 2020 a enero de 2021. Esta recomposición se suma al 10% que se había aplicado en mayo, quedando pautada una nueva revisión para los primeros días de febrero próximo. La negociación en esta actividad es de carácter interanual con vigencia desde mayo 2020 a abril 2021.



"Los trabajadores de la carne, en nuestro desempeño de actividad esencial, no nos detuvimos por la pandemia y ratificamos nuestro compromiso de abastecer a la nación argentina", concluyó Fantini.