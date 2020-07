El dólar blue trepó $3 y marcó un nuevo récord

Recalentado por los mayores controles a las transferencias en dólares, que limitan el margen de maniobra de los "coleros digitales", el dólar blue se disparó $3 este viernes hasta los $139, su nuevo récord histórico, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del Microcentro.



El billete paralelo, que prácticamente no había sufrido cambios en la primera quincena de julio, se despertó a fines de la semana pasada, ante bloqueos de cuentas bancarias en dólares por "movimientos inusuales", efectuados por los "coleros digitales", que utilizaban luego el mercado informal para efectuar el "pure" (comprar en el oficial y vender en el paralelo aprovechando la brecha cambiaria existente).



En una plaza sin vendedores genuinos de billetes ante las trabas a las transferencias en dólares, según comentaron operadores, el tipo de cambio informal pegó un salto de $3 el jueves de la semana pasada, mientras que volvió a subir el martes ($2), el miércoles ($1), el jueves ($3), y ahora este viernes, otros $3. En resumen, en la semana escaló $9.



"En el mercado existe mucho nerviosismo porque las transferencias en dólares están siendo afectadas producto de la nueva normativa del BCRA. Esto se debe a que la aplicación operativa de la norma resulta muy compleja para las entidades bancarias y son en ellas, en primer lugar, en las que recae la responsabilidad y las sanciones de la Ley Penal Cambiaria", comentó a Ámbito, Sergio Morales, fundador de Interfinanzas.org.



El especialista resaltó que "en estos primeros días de vigencia de la Comunicación A 7072, varias transferencias en dólares están siendo rechazadas aun si se tratase entre cuentas del mismo titular".



"Esta incertidumbre en la libre disponibilidad y transferencia de dólares entre cuentas de los titulares impulsó a que el dólar informal se dispare a niveles máximos históricos", completó Morales.



Con la suba de este viernes, la brecha con el dólar mayorista rozó el 94% luego de alcanzar un pico de 104% a mediados de mayo.



Desde que inició la cuarentena, el blue acumula un alza de $53,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), producto, entre otras causas, de mayores restricciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, si no también para las operatorias con el CCL y el MEP.



"Las trabas al mercado de cambios alientan la cotización del (mercado) paralelo", dijo un operador y añadió que "los argentinos buscamos en el dólar un seguro para nuestros ahorros".