Productores citrícolas fumigan en quintas por presencia de manga de langostas

Sociedad CACER expresó su preocupación por el avance de la manga de langostas

Los productores citrícolas de Colonia La Gloria, en el departamento Federación, realizaron tareas de fumigación en diversas quintas de la zona para combatir la manga de langostas de siete kilómetros de extensión que se instaló en las últimas jornadas.La manga de langosta inició su viaje en Paraguay y ya recorrió varias provincias argentinas y departamentos de Entre Ríos.Con apoyo de ingenieros agrónomos, los productores efectuaron fumigaciones por tierra en más de 20 hectáreas, debido a que las condiciones climáticas no permiten realizar una aplicación aérea.El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en un informe, señaló hoy que las lagostas "no se encuentran alimentándose de plantas cítricas" que predominan en la zona.La manga, de aproximadamente 7 kilómetros de largo por un kilómetro de ancho, se detiene por las noches, esperando que la temperatura ascienda para seguir su viaje, según el viento y la temperatura, dijeron los especialistas.Los especialistas del Senasa señalaron que las langostas no están colocando huevos ya que se encuentran en estado de "diapausa reproductiva" y que la manga "es menor" respecto a las que transitaron por la provincia de Corrientes.El ingeniero agrónomo Gabriel Guiano, quien asesora a los productores, dijo que la manga "se posa sobre el cítrico, eucalipto, campo, no discrimina un vegetal de otro", y que "no está con un alto consumo" por lo que el nivel de daño es bajo.El Senasa reportó que desde "la década del 40 no ocurría" el ingreso de una manga a Entre Ríos, donde ya recorrió "más de 100 kilómetros en línea recta en dos días".