La producción y venta de teléfonos celulares registran caídas históricas

Los celulares afrontan la peor caída de su historia. En el primer semestre del año, ingresaron al mercado (principalmente desde Tierra del Fuego) casi 1,9 millones de unidades, lo que representa una abrupta baja de 48,2% con respecto al mismo período del año anterior, según datos de MRT (Market, Research & Technology). En la industria proyectan cerrar 2020 con alrededor de 6 millones despachadas, el registro más bajo de los últimos 17 años. "Estos volúmenes nos retrotraen al año 2004, cuando se vendieron 7,4 millones de celulares y la telefonía móvil empezaba a masificarse", señala el consultor especializado Enrique Carrier.



En el sector consideran que la dramática caída obedece más a las dificultades para producir que a la demanda. "Estuvimos 2 meses con las plantas paradas", resaltó Federico Hellemeyer, presidente de la AFARTE, la cámara de las terminales fueguinas. No sólo eso. Los problemas para las terminales arrancaron a comienzos de año, por la falta de insumos provenientes de China, ya que el coronavirus irrumpió en la ciudad de Wuhan, donde están radicadas las más importantes fábricas de componentes. Cuando la provisión se normalizaba, Tierra del Fuego aplicó la cuarentena, que empezó a relajarse a fines de mayo.



Los fabricantes trabajan pero a menor ritmo, con protocolos, en turnos rotativos y controles permanentes al personal. "Estamos recuperando los niveles de producción, pero en forma gradual. Posiblemente se normalice en agosto", dijo a Clarín el director senior de Samsung, Bruno Drobetta. En cuanto a las ventas, el ejecutivo de la marca coreana sorprende: "La demanda está muy caliente. Por varios factores, es una industria con costos al dólar oficial, hay financiación y la gente no puede viajar y comprar electrónicos en el exterior. El problema está en la oferta", describe Drobetta. Desde Samsung y Motorola (que concentran más del 90% del mercado) coinciden en otra cosa: los modelos de gama media alta y premium son los de mayor crecimiento.



Hoy, la categoría está por debajo de la mitad de sus años récord: en 2011 y 2013 se colocaron 13,5 millones. En 2019 se vendieron 7,1 millones y "ya proyectábamos una cifra más baja aún para este año, incluso antes de la pandemia", subraya Carrier. El experto no arriesga proyecciones para el segundo semestre, dice que "habrá que ver cómo impacta la macro" y otras variables clave, como la caída del poder adquisitivo y la salida de la pandemia.



Venta de celulares

Samsung y Motorola tienen un claro predominio en la Argentina y las dos marcas resultaron igualmente afectadas. La empresa coreana lidera desde 2012 y en este primer semestre ratificó su condición de líder. Motorola, perteneciente a la china Lenovo, conserva el segundo lugar, por delante de LG, TCL y Alcatel (ambas de Radio Victoria), Nokia y ZTE, señala un informe reservado que circula en la industria. Drobetta espera un rebote para el segundo semestre. Y subraya que "a la parte premium del catálogo le está yendo muy bien. Algo parecido ocurre con las TV de mayor tamaño". Para el ejecutivo de Samsung, la cuarentena afectó la producción pero también potencia la demanda. "En cuarentena, la gente no puede aguantar mucho sin celular ni TV", interpreta.



La propagación del coronavirus a nivel mundial tuvo el mismo impacto que en la Argentina. "El mercado de smartphones global cayó un 22,6% en los primeros 5 meses del año, comparativo año a año. El peor mes fue abril, pero ya en mayo la caída interanual desaceleraba", describe Tina Lu, analista de la consultora Counterpoint. Esta contracción histórica en la categoría introdujo otra novedad. En abril, por primera vez en la historia, la china Huawei superó a Samsung y se consagró (provisoriamente) como el mayor fabricante del mundo. "Esto se debió a que los mercados en la cual Samsung es fuerte fueron los más perjudicados por las cuarentenas: por ejemplo EE.UU., Brasil y la India", grafica Lu. Lo que contrasta la reapertura en China, que es "el principal mercado de Huawei", añadió la especialista.



En el acumulado de enero a mayo, Samsung es líder, con el 19,7% de las ventas totales. Detrás figuran Huawei (16,7%), Apple (13,7%) y cierran el top five las chinas Xiaomi (8,8%) y Oppo (8,6%). El caso de Huawei merece especial atención, no sólo por ser el centro de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sino también por su salida de la Argentina y Brasil, dos de los principales mercados de la región. En 2018 y luego de realizar fuertes inversiones publicitarias (fue sponsor de Boca y River, por ejemplo), la compañía dejó el país aquejado por las devaluaciones y su rechazo a producir localmente. Lo mismo ocurrió con Brasil.

Fuente: Clarín