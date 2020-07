La tonelada de soja subió $200 y alcanzó los 17.000 pesos

La soja con entrega inmediata subió $200 y se ubicó en $17.000 la tonelada, sin que se registraran ofertas sobre contratos de entrega diferida.



Por su parte, la oferta por maíz con descarga inmediata aumentó $150 hasta los $9.350 la tonelada, mientras que para la entrega contractual se ofrecieron US$ 130 la tonelada.



En los segmentos de la nueva campaña, las oferta de maíz con entrega en marzo se ubicó en US$ 140 la tonelada, US$ 10 por encima de ayer.



Por el trigo con descarga inmediata, la oferta se mantuvo en US$ 185 la tonelada, mientras que la descarga pactada para noviembre se ubicó en US$ 168 la tonelada y US$170 en el caso de diciembre y enero.



Por último, el girasol avanzó US$ 5 hasta los US$ 265 la tonelada, mientras que el sorgo cerró estable a US$ 150 la tonelada. (Télam)