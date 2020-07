Constatan una caída anual del 48,6% en la industria de la construcción

Según un informe del Centro de Estudio de Desarrollo Macroeconómico (CEDMA) en base al último informe del INDEC, en cual se desarrolla el índice sintético de la actividad de la construcción (ISAC), se verificó en el mes de mayo una caída del 48,6% respecto del mismo mes del año anterior.Es un guarismo muy significativo y de gran impacto en la actividad económica. Pero además, el ISAC del mes de abril también, reflejó un resultado negativo del 76,2% de manera interanual".Es dable destacar, que en el 2019, la construcción fue uno de los sectores con grandes dificultades de producción, tanto pública como privada, y en consecuencia deja en evidencia su derrumbe. Queda claro, que la Pandemia, ha profundizado la crisis del sector y todavía no se avizora un horizonte de crecimiento.A nivel intermensual, es decir, el mes de mayo respecto de abril el crecimiento negativo fue del 7,6%. Lo alarmante, son los distintos componentes que construyen el ISAC. El hormigón elaborado sufrió una caída del 86,5% de manera interanual, los mosaicos del 73,5% (i.a.), el yeso del 70,6%, el asfalto del 61.1%. En efecto, la coronacrisis está calando hondo, y no se puede vislumbrar el repunte de dicha actividad.Si se analiza la pérdida de puestos laborales formales, según Indec, en el -47,1 -76,2 -48,6 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 2 mes de abril se registró una pérdida del 31,7% (i.a.), que le adiciona el 21.7% de marzo y 19.1% de febrero. En términos absolutos, se comprobó una disminución de 134.467 puestos de trabajo en el período de enero/2019 a abril/2020. Solo en el período enero/2020 a abril/2020 se redujo la planta laboral en 70.700 trabajadores.En rigor, 63,1% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector disminuirá durante los próximos tres meses, mientras que 32,6% estimó que no cambiará y 4,3%, que aumentará. Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 54,5% opinó que el nivel de la actividad disminuirá durante el período junio 2020-agosto 2020, mientras que 36,4% cree que no cambiará y 9,1%, que aumentará.