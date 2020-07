Jubilaciones y otros beneficios de ANSES: Quiénes cobran este miércoles

Los jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 8 cuyo haber no supere los $18.952 cobrarán mañana en las sucursales bancarias correspondientes, por ventanilla.



Además, los jubilados recibirán mañana el importe equivalente al bolsón de alimentos que impactará en el recibo de haberes.



La ANSES, en un comunicado, recordó que si bien los jubilados no tienen que solicitar turno previo, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada.



En base al cronograma de pagos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE), ambos con DNI terminado en 8, también recibirán mañana la ayuda correspondiente utilizando su tarjeta de débito.



En tanto, en el marco del Programa Hogar, las personas que reciben un subsidio para la compra de garrafas por residir en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, con DNI finalizado en 8 percibirán mañana el beneficio.