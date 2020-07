Las ventas en las panaderías "mermaron entre el 50 y el 60 por ciento"

Este lunes, los panaderos de la ciudad de Paraná se vieron sorprendidos por un nuevo aumento en el precio de la harina.En diálogo con, Gabriel Toso, que tiene su panadería en la zona centro, indicó que "nos enteramos ayer del incremento en la bolsa de harina de 25 kilos, costaba 1440 pesos y aumentó 80 pesos". además recordó que en toda la materia prima que se emplea "ha habido aumentos, cercano al 10 por ciento".Según indicó, las ventas "mermaron entre el 50 y 60 por ciento. Si antes vendíamos 10 ahora vendemos 4 y con esos 4 tenés que mantener la misma estructura que cuando vendíamos 10, y estamos hablando de salarios, impuestos, servicios". Si bien se consideró "afortunado" porque nunca dejaron de trabajar y la pueden "seguir peleando, se hace muy difícil".En su panadería, el kilo de pan está 100 pesos "y no sé si voy a subirlo", dijo Toso y dio cuenta que en muchos barrios "lo ofrecen a 60 pesos, pero acá estamos hablando de la ilegalidad, el trabajo en negro, para nosotros es imposible ese precio".Por otra parte, Toso indicó que mayormente la gente lleva pan y galleta y por el momento no están elaborando facturas ya que "no tenemos al empleado público en la calle, a los chicos de la escuela, del club, que eran nuestros principales clientes. Es muy poca la venta y decidimos no hacerlas".Finalmente, dio cuenta que en la actualidad, el cliente ya no pide el pan por kilos, sino que "compra por lo que tiene en el bolsillo, 30 o 40 pesos, que es lo que puede gastar". Elonce.com