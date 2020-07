Volkswagen llama a revisión en Argentina a miles de vehículos Fox, Suran y Gol

Las marcas de autos están obligadas a reportar las fallas o desperfectos que aparezcan en sus vehículos y que afecten a los sistemas y elementos de seguridad.



Volkswagen convocó a usuarios de distintos modelos de su gama debido un posible mal funcionamiento de airbags.



La convocatoria fue hecha a propietarios de Volkswagen Fox, Suran y Gol, comercializados en la Argentina sobre una "posible falla en el generador de gas del airbag del conductor y/o del pasajero de los mismos", según detalla el comunicado de la empresa alemana.



Se trata de 47.410 modelos vendidos entre 2006 y 2018 en el mercado argentino, tanto de unidades importadas de Brasil como de producción nacional.



El llamado es preventivo, ya que hasta el momento no se ha reportado ningún accidente relacionado con este problema, tanto en nuestro país como en otros mercados del mundo.



El mismo se realiza a través de su red de concesionarios y consistirá en la verificación de los vehículos alcanzados y, en caso de ser necesario, el reemplazo de los generadores de gas de los airbags.



La particularidad que tiene esta campaña es que si bien el anuncio del problema se comunica ahora, las revisiones se realizarán recién a partir de noviembre.



Este tipo de llamados a revisión no significa ningún costo para el usuario, ya que la reparación y el reemplazo de pieza, en caso de que hubiese, corre por cuenta de la marca.



Según informó Volkswagen, luego de un análisis en laboratorio se detectó que existe la posibilidad de que en algunos de estos vehículos, un lote de generador de gas pueda degradarse después de largos períodos de exposición de los vehículos a altas temperaturas, grandes amplitudes térmicas y alta humedad relativa del aire.



Esas condiciones pueden producir la ruptura del generador de gas, y en caso de activarse el sistema, ante un accidente con una desaceleración tal que produzca la apertura del airbag, se pueden proyectar fragmentos de metal dentro del vehículo, con riesgo de daños físicos o fatales para sus ocupantes.



Desde la marca alemana subrayan que esta posible falla no consiste en la "no apertura" del airbag ni en su apertura espontánea, sino en su posible apertura defectuosa que pueden terminar originando una lesión.