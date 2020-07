La harina subió 10%: Impactaría en los productos en los próximos días

La harina subió un 10% en los últimos días y panaderos esperan que la suba de precios se vea reflejada en los productos la semana que viene.Norma Duarte, desde una panadería, explicó aque "la bolsa de 25 kilos está 840 pesos. Ya vino con aumento hoy, de un 10%. Se estaba conversando el aumento pero no lo esperábamos. Hace mucho pensamos que se iban a frenar"."Es preocupante porque con el tema de la pandemia, la reducción de horarios esto sería una mala noticia. Esperamos que no se vea tan reflejado en nuestros productos. Nosotros tenemos cafetería, empezamos a reactivarnos, pero no es propicio el aumento porlas ventas que estamos teniendo", aseguró.En ese sentido, indicó que "la gente nos sigue acompañando igual, en menor cantidad".Por el día del amigo, "la venta fue muy productiva. Se regalan muchas bandejas, cosas dulces, fue un día de muchas ventas".