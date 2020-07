Estudio: "La pobreza en los niños llega al 52.3% de la población"

Evolución de la pobreza

Evolución de la indigencia

Instituto Sociedad y Economía

Según el último informe del INDEC, que mide el nivel de Pobreza e Indigencia de la República Argentina, revela que en el último semestre del 2019, la Pobreza en función a la cantidad de Población alcanzó el 35.5%.Por su parte, este guarismo alcanzó la cifra de 25.9% de acuerdo a la cantidad de hogares afectados por esta condición. En efecto, se puede indicar como las personas que no tienen acceso a la Canasta Básica Total."Si se analiza la evolución de estos indicadores en los últimos años, se puede verificar un crecimiento constante tanto en cantidad población, en hogares y en edad etaria. En el último semestre del año 2017, la pobreza medida en población alcanzaba el 25.7%, para terminar con el 35.5%; es decir un incremento de 10 puntos porcentuales. Asimismo, la pobreza medida en hogares, en el 2017 representaba el 17.9% para terminar con el 25.9%", ponen relevancia en el informe del Instituto Sociedad y Economía.Por su parte, afirman que "la cantidad de población en condición de indigencia es del 8%. Es decir, que son aquellas personas que no tienen acceso a la Canasta Básica Alimentaria. Dicho indicador evaluado de acuerdo a la cantidad de hogares en Argentina, alcanzó la cifra de 5.7% - en el último semestre de 2019 -. Es dable destacar que, la cantidad de población en situación de indigencia en el año 2017 era de 4.8% y del 3.5% de los hogares".A partir de dicho análisis, surge un dato preocupante, ponen relevancia. "El 52.3% de la población entre 0 a 14 años se encuentran en situación de pobreza. De este última cifra, el 13.6% de los niños no alcanzan a la Canasta Básica Alimentaria (Indigencia). Los adolescentes y primer adulto, entre 14 y 29 años, la pobreza superó el 42 %, y la indigencia el 9.5%. La edad etaria donde menos impacta esta condición es a partir de los 65 años, con 11.3%", aseveran en el informe.En la provincia de Entre Ríos, el Indec toma solos dos ciudades para construir el indicador de Pobreza e Indigencia. "El Gran Paraná, reflejó la cantidad de 21.643 Hogares en situación de Pobreza y 3.261 en Indigencia. Su correlato, en población, el guarismo alcanzó las 83.875 personas en condición de Pobreza y 14.241 en situación de indigencia. En La ciudad Concordia, se registró un total 20.168 hogares bajo la línea de pobreza y 4.154 en indigencia. De acuerdo a la Población, la pobreza superó las 81.000 personas y 17.000 en indigencia", hacen hincapié.El Instituto de Sociedad y Economía es un espacio para el desarrollo de actividades de investigación, producción, construcción, análisis y divulgación en temas inherentes a las problemáticas sociales y económicas locales, de la provincia, el país y la región.Conforma un grupo multidisciplinario que reúne a docentes investigadores, técnicos, becarios y pasantes de variada procedencia y campos del conocimiento que utilizan la estadística y los estudios sociales como herramienta de trabajo."Constituye un ámbito para promover la formación de posgrado de docentes, egresados y profesionales propios y/o de otras dependencias de la Facultad; así como la discusión académica en temáticas vinculadas a las investigaciones del Instituto. También, para colaborar con la formación técnico/académica de nuestros estudiantes y graduados", indican desde el Instituto.