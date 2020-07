Cómo es el plan que Coninagro presentó a gobierno para "federalizar la economía"

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) le presentó al gobierno nacional un documento denominado "acuerdo para la inversión productiva y el empleo"



"Si liberamos la potencia del campo y las economías regionales, podríamos producir 150 millones de toneladas, llegar a 100 mil millones de exportaciones y crear 700 mil puestos de trabajo", sostuvo el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto durane la presentación.



En ese sentido también agregó que "con los incentivos necesarios, las economías regionales podrían aportar 25.000 millones de dólares en aumento de exportaciones" y que las consecuencias que dejarán la cuarentena por el Covid-19 y la renegociación de la deuda serán inevitablemente de largo plazo, lo que obliga al país a prepararse para enfrentar esta situación. Las 10 propuestas

? El único saldo positivo de la balanza comercial es el agroexportador: el campo aportó u$s 37.535 millones en 2019. La meta es frenar la caída del PBI, con una producción de 150 millones de toneladas de las economías regionales.



? En vez de preguntarnos, ¿qué país le dejamos a nuestro hijos?, deberíamos preguntarnos ¿qué hijos le dejamos a nuestro país? Rediscutir no sólo la vuelta a las clases sino el sistema integral y programas de educación. Invertir también es capacitar y ponderar la economía del conocimiento.



? Poner en movimiento la plata que hay "debajo del colchón". Hay, según relevamientos del BCRA., unos u$s 219.000 millones ociosos. Es clave diagramar un escenario con señales de mayor previsibilidad para que se vuelquen a inversiones que tengan rentabilidad positiva.



? Federalizar la economía: los recursos del interior deben quedar en las economías regionales para traccionar el consumo interno. Hoy las exportaciones alcanzan 65.000 millones. El plan procura ser sostenible y comprende promover un shock de empleo: 100.000 millones de exportaciones y 700.000 puestos de empleos.



? Con el 1% del impuesto al cheque podríamos mantener los 500.000 kilómetros de caminos rurales. A través del impuesto al cheque se recaudaron $ 200.000 millones en los primeros 6 meses del 2020. Destinar $ 4000 millones al año, para invertir en infraestructura de zonas rurales.



? Smart Rural. El país está sobre-urbanizado: el 93% vive en zonas urbanas y sólo el 7% vive -y trabaja- en los campos. La conectividad se impone como un derecho y su tendencia es inclusiva.



? Recupero de pymes. Fondo de recupero con articulación del INTA para ponderar el valor agregado. Sepyme, perfeccionamiento y versatilidad de los programas laborales EMPALME y REPRO reformulando los procesos burocráticos. Certificado Mipyme que incluya a la economía social. Hay sectores productivos gravados con el impuesto de ganancias y en varias provincias el acto cooperativo está ilegalmente gravado con ingresos brutos cuando la Ley de coparticipación exige que solo sean entidades con fin de lucro (Ley 23548, art.9 inc.b.1).



? Módulo de integración campo-ciudad: desincentivar las corridas hacia los centros periurbanos y repensar el esquema demográfico actual. Evitar el hedonismo y prácticas consumistas sin sentido, fomentar la soberanía alimentaria, establecer módulos de trabajo para el reciclado, horticultura, agricultura familiar con sostenimiento competitivo.



? Consensos para un acuerdo económico-social. Reducir la brecha productor-consumidor combatiendo la distorsión en precios y salvaguardando a ambos, conservando la inocuidad y calidad de los alimentos. La producción de alimentos es una de las formas más eficaces y nobles de combatir la pobreza.



? ¿Qué hace Argentina por el argentino que da trabajo todos los días? Crear una Ecuación Fiscal de Continuidad. Ingresos Brutos convertibles en Infraestructura. Cuenta Única Tributaria para el uso de saldos y compensaciones fiscales. Descuento del 10% por tiempo a determinar para aquellos que preservaron las fuentes de empleo y sostuvieron la cadena de pagos. Impuesto a las Ganancias: cuarta categoría. Financiar energías alternativas.