"Estamos muy apretados", afirman estacioneros entrerrianos

"El sector está bastante apretado", sostuvo Mario Amado, titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles. Contó que en abril y mayo recibieron en forma completa la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que brinda el Gobierno nacional. Pero como en junio Entre Ríos pasó del aislamiento al distanciamiento social, en junio sólo pudieron percibir la mitad de esa ayuda económica. "Si bien ha ayudado, resultó insuficiente respecto a los costos que estamos teniendo las estaciones", apuntó al respecto.



Señaló que "el problema es que no ha habido un recupero de las ventas, que siguen estando muy deprimidas". Recordó que en marzo cayeron entre un 70 y 80%, pero luego repuntaron. "En abril subió un poquito, casi un 5% porque todavía estaba muy cerrada la economía. Ya para mayo subimos prácticamente un 10%, sobre todo por la incidencia del campo", afirmó y comentó que "las estaciones ruteras se mantenían por el movimiento de los camiones y del agro".



Sin embargo, "para la segunda quincena de mayo la tendencia se aplanó y volvimos a llegar a fin de mes con una situación prácticamente igual a la de abril", lamentó.



Amado indicó luego que "ahora las estaciones de ciudad son las que tienen un poco más de movimiento, debido a los lugares donde se ha abierto un poco la posibilidad de que la gente se mueva. En cambio, a las estaciones ruteras ahora le falta todo el movimiento entre ciudades, porque la gente no está viajando".



El titular de la Cámara señaló que esperaban mayores ventas para esta época. "La actividad de a poco se va a ir recuperando", estimó, pero acotó que "por ahora el ticket de carga es chico, porque nadie evalúa recorrer grandes distancias".



"Se nos viene julio, que no sabemos cómo va a ser el ATP", indicó más adelante. Y agregó: "Extraoficialmente tenemos la información de que podría ser igual que junio, es decir, que nos den la mitad".



"Estamos bastante mal, no sabemos hasta cuándo vamos a poder aguantar. Estamos comiéndonos nuestro capital de trabajo para poder cumplir con los empleados y las obligaciones que hay que atender", afirmó.



Respecto a la situación de los empleados, Amado informó: "No tenemos reportes de despidos. El gremio ha estado a la altura de la circunstancia esta vez. Además justo se había dado un aumento salarial, así que la cuarentena no agarró a los empleados mal parados con los sueldos", aseveró.



Destacó que el sindicato "habilitó la posibilidad de pagar el aguinaldo en dos o tres pagos, de acuerdo a la situación de cada estación", y que al ser los empleados "los que mejor conocen la situación de cada negocio, se han hecho acuerdos sin ningún problema".



Amado expresó preocupación porque "los shop no se reactivan, y menos en los pueblos". Apuntó que "se le está buscando la vuelta, pero no hay demanda para nada". Por eso remarcó: "Estamos trabajando con la suerte de estar abiertos, pero con mucha gente suspendida y haciendo turnos para cuidar la salud de la gente".



También lamentó la "competencia despiadada" que existe en estos momentos "en cuanto a la venta de gasoil sobre todo, ya que distribuidores y mayoristas andan recorriendo la provincia". Aseguró que "es muy agresiva la competencia de ese sector y con precios muy por debajo de las estaciones", cuestionó.



"Hoy nadie pretende hacer grandes negocios", aseveró Amado. "Estamos intentando llegar a reactivar un 50, 60% de la actividad. Con eso se puede garantizar el empleo. Pero todavía estamos lejos de ese número", agregó.



Por último manifestó: "Pensamos que íbamos a ir subiendo más o menos un 10% por mes hasta llegar a diciembre con un 80% de la actividad. Si sucede eso sería un golazo. Pero vamos a bailar de acuerdo a la liberación de actividades y de la ruta", finalizó. (APF)