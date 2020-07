"Profundas secuelas" de la pandemia: La peor caída del empleo desde 2002

La crisis económica provocada por el coronavirus está dejando "profundas secuelas" en el aparato productivo y el empleo sufre la peor caída desde 2002, según un informe divulgado por el Ministerio de Desarrollo Productivo.



Además, las suspensiones alcanzaron un récord histórico y los sueldos cayeron 7,9% en términos reales, la mayor baja desde 1995.



No obstante, el reporte verificó que la recuperación de la economía "se consolidó en junio".



El primer informe oficial sobre el impacto de la pandemia señala que "los primeros datos de junio muestran que la recuperación de la actividad iniciada en mayo se consolidó".



El análisis realizado por el Centro de Estudio para la Producción, que depende de esa cartera, advierte que "si bien el aparato productivo continuó su recuperación en junio, la pandemia está dejando profundas secuelas que agravan una situación ya desfavorable en 2018 y 2019".



Agrega que entre febrero y mayo "el 3,9% de las empresas dejaron de enviar sus declaraciones juradas a AFIP y con el correr de los meses, se podrá conocer si estas bajas son definitivas o solo transitorias".



"De todos modos, es un indicador que ilustra el severo daño que generó el coronavirus", dice el informe, al señalar que las contracciones más profundas en la cantidad de empresas que presentaron sus declaraciones juradas se produjeron en hoteles y restaurantes, con el 13,8%, y servicios culturales, deportivos y de esparcimiento, 8,2%.



Al analizar la situación de la industria, el informe destaca el aumento de la utilización de energía y que en junio la fabricación de vehículos se incrementó sensiblemente: la caída interanual pasó del 84% en mayo al 34,5% en junio.



El informe destaca también la recuperación de la producción de insumos para la construcción, que "pasó de la parálisis a una actividad significativa, mientras el consumo de energía de este sector cayó 64% interanual".



Al 7 de julio, esa baja se ubicó en el 8%, debido a una creciente demanda, indicó.



"Patrones similares se encuentran en las plantas textiles, cuya demanda de energía caía al 70% interanual en abril y al 45% en mayo, y al 7 de julio se recortó al 17%", destaca.



Al analizar la situación del empleo, el trabajo señala que "entre febrero y abril se destruyeron 174.000 empleos de calidad en las empresas, con una baja del 2,9%, la mayor caída desde principios de 2002".



Agrega que el empleo independiente formal cayó 3,4% en monotributistas y 4,9% en autónomos en dos meses, y que el empleo público permaneció estable en el mismo período.



Se aclara que la caída del empleo en relación de dependencia se está produciendo no tanto por despidos que permanecen relativamente bajos por la prohibición de despidos y la doble indemnización, sino por jubilaciones, renuncias o finalización de períodos de prueba no son compensadas con nuevas altas.



Añade que en mayo se desaceleró la caída del empleo, aunque advierte que la recuperación de los puestos de trabajo "de calidad posiblemente demore un tiempo más en ser una realidad" porque las empresas primero deben consolidar la recuperación de la actividad.



El informe señala que las remuneraciones en el sector privado formal cayeron 7,9% en términos nominales, el mayor valor desde por lo menos 1995".



"La principal razón radica en las suspensiones, que alcanzaron al 8,8% del empleo registrado en mayo, el mayor guarismo desde que hay registro", consigna.



Al analizar el consumo a través de datos de las ventas por el programa "Ahora 12", señala que las ventas se recuperaron en junio un 18% interanual.



Agrega que en la primera quincena de marzo, 38.915 locales tuvieron ventas superiores a $10.000 con este programa y que esa cayó a 12.055 en la primera mitad de abril (-69%) y que en junio ya se había acercado a niveles similares a los previos a la cuarentena con 38.299 comercios.