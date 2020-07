La Cámara de Comercio repudió "bloqueos" contra Mercado Libre

Foto: Camioneros bloquea centros de distribución de Mercado Libre

"Las medidas de fuerza señaladas no solo cercenan los derechos de trabajar y de ejercer toda industria lícita consagrados en nuestra Constitución Nacional, sino que significan una acción absolutamente desafortunada", indicó la entidad.



Dijo que "en momentos en que los argentinos hacemos los mayores esfuerzos por superar la muy difícil situación económica y social que atravesamos -producto de las consecuencias de la pandemia y el estancamiento que arrastramos desde hace casi una década- una acción de esta naturaleza resulta especialmente repudiable".



Recordó que "el comercio electrónico y las actividades logísticas asociadas no solo generan un importante valor agregado y un amplio volumen de empleo de forma directa, sino que representan la única alternativa de supervivencia para miles de pymes que requieren de esta vía para poder subsistir en el marco del aislamiento social vigente, y para que muchos consumidores accedan a los productos que no pueden adquirir por los canales tradicionales".



La CAC manifestó su "enérgico rechazo a los bloqueos señalados y aboga por que en la mayor brevedad posible las autoridades tomen las acciones necesarias para que se reestablezcan las operaciones habituales".

