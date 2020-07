Bancos: "Los empresarios también deben afrontar la situación, no solo el Estado"

Empleado con Coronavirus en Banco Nación

Los Bancarios lograron un 26% de aumento salarial para 2020, así lo informaron los dirigentes Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe. El aumento se repartirá en cuatro tramos para este año sobre los salarios de diciembre último.Juan Carlos Navarro."En julio vamos a cobrar un porcentaje y en septiembre el otro. Todo suma un 26% y queda una cláusula de revisión en caso de que la inflación supere ese porcentaje, es decir en diciembre podremos estar arreglando alguna diferencia", indicó.Y agregó que "nosotros estamos dentro de una actividad, donde hubo una rentabilidad importante durante los últimos años y es responsabilidad del gremio exigir que los empresarios que han tenido una importante rentabilidad sean los que afronten esta situación y no que el Estado, sea el único que tenga que paliar esta situación".En ese sentido, dijo que "el gremio va marcando una línea, donde el sector empresarial tiene que hacer el aporte que se necesita"."La Bancaria, nunca descartó la posibilidad de reanudar las paritarias que habían quedado truncas en el mes de marzo. Primero priorizó la salud y los protocolos de higiene, después no perder los derechos y por ultimo las paritarias", remarcó.Sobre la venta de moneda extrajera, Navarro contó que "siempre hay un movimiento, hay personas que recurren a esa compra, y es gente que no le afectó, desde el punto de vista económico, muy fuerte la pandemia, pero la gran mayoría hoy en día está afectado por esta situación"."Creo no hay alguna situación que ponga en riesgo los depósitos, o los ahorros de los clientes, eso está descartado desde cualquier índole política. Lo que hay es una preocupación, que nosotros la tenemos para el futuro", comentó.Al respecto, dijo que "la gente está optando por realizar trámites de manera electrónica y a medida que se vayan agilizando, cero que nos van a quitar puestos de trabajo. Hoy podemos mostrarnos bien frente a otros sectores, pero nos espera un futuro preocupante con respecto a la fuente de trabajo"."El compañero ya está recuperado. Pasaron los plazos de la enfermedad y no tuvo ninguna complicación", comentó.Al respecto, dijo que "por suerte no hubo ningún caso de contagio en el banco, y eso habla de los protocolos que establecimos".