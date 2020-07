Ocho frigoríficos argentinos ya no venden carne a China por casos de covid-19

Ocho frigoríficos que exportan carne a China (vacuna, aviar y porcina) se encuentran temporalmente suspendidos/autoexcluidos para realizar embarques a ese mercado.



Según dijo Carlos Paz, presidente del Senasa, citado por Reuters, esas empresas "no están exportando temporalmente". Agregó que "en cuanto las fábricas entren en condiciones de volver a exportar, las volveremos a habilitar".



De acuerdo al presidente del Senasa, la decisión de deslistar a las empresas se tomó luego de que el gobierno chino pidió al argentino ofrecer garantías de seguridad en medio de la pandemia de Covid-19.



China es el primer mercado para la carne vacuna argentina. En los primeros cinco meses del año adquirió 170.083 toneladas peso producto. Compró el 76,2% de lo que vendió la Argentina al mundo. Con respecto a los primeros cinco meses de 2019 hubo un salto en los envíos del 30,4%.



En valor las ventas a China de enero a mayo dejaron para el país US$704 millones, un 25,9% más versus igual período del año pasado.



"Ellos (China) nos preguntaron qué garantías les podíamos dar nosotros para que ellos tuvieran la seguridad con los productos que importan y esas garantías se las dimos", explicó Paz, según informó Reuters. Entre las diversas carnes hay casi 90 empresas habilitadas para vender a ese mercado.



En tanto, tras las declaraciones de Paz, fuentes del organismo precisaron la situación actual de las empresas. "Hay solamente dos frigoríficos suspendidos y hoy se sumaron seis autoexcluidos transitoriamente. Esto se hace a modo preventivo y de común acuerdo con el sector, justamente para preservar un mercado tan importante como el chino. El país tiene 96 plantas habilitadas para exportar a China. Estos casos son frigoríficos en el que hubo algún caso de Covid entre sus empleados", dijeron.



"Fueron autoexcluidos por 10 días transitoriamente hasta poder monitorear y fortalecer los procesos. La Argentina no ha tenido exclusiones por parte de China, como sucedió con otros países. Cuatro de esas plantas son de carne aviar, tres de carne bovina (dos suspendidos y uno autoexcluido) y el otro de carne porcina", agregaron las fuentes del Senasa.



La semana pasada, Carlos Ruisech, vicepresidente del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC), había anticipado esta situación a LA NACION.



"La verdad es que el Covid no se transmite por alimentos: China ha hecho muchísimos testeos sobre productos de todos los orígenes y no ha detectado el virus en el producto", dijo Ruisech.



En la industria de la carne, China ha delegado en el Senasa la facultad de habilitar las plantas. Dicho organismo le informa a la Administración General de Aduanas de China (Gacc, en sus siglas en inglés) qué plantas tienen casos positivos de Covid-19. A partir de esa información, las autoridades chinas evalúan si se "deslista" o no a la planta en cuestión. "En este momento hay dos plantas deslistadas", expresó en ese momento el ejecutivo.



Agregó que, a diferencia de Brasil, Estados Unidos y Alemania, donde hubo brotes importantes en frigoríficos, en la Argentina, gracias a las medidas de prevención, estas plantas han tenido casos aislados.