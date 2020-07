El dólar con recargo está cada vez más cerca de los 100 pesos

El dólar "turista" aumentó a un promedio de $97,62 mientras las cotizaciones bursátiles subieron otra vez, y el mayorista avanzó a $71,30. En el circuito financiero informal de la city, el blue operó estable a $127, con lo que acumuló cinco jornadas seguidas en ese rango.



El dólar minorista superó los $75 y el "solidario" renovó la tendencia alcista para terminar a un promedio de $97,62, por lo que ganó 14 centavos con relación al inicio de semana.



El nuevo aumento se dio luego de que, tras el fin de semana largo, el Banco Central convalidara una aceleración de la devaluación del peso al permitir una suba 30 centavos, el mayor salto diario en lo que va del año.



A lo largo de julio y en medio de una sostenida demanda por parte de los ahorristas, el tipo de cambio minorista con el recargo por el Impuesto País expuso un aumento equivalente a $1,32.



En el sector mayorista, el billete continuó en alza y sumó seis centavos, al posicionarse en $71,30.



Operadores estimaron que el volumen negociado en el segmento de contado llegó a u$s 172,793 millones.



Indicaron además que la autoridad monetaria compró este martes una suma en torno a los u$s 20 millones, que se sumarían a los u$s 40 millones del lunes.



Destacaron que se mantuvo la oferta privada, lo cual permitió que el saldo oficial finalizara en el terreno positivo. .



El contado con liquidación, que surge de la compra y venta de bonos o acciones con el fin de hacerse de dólares y depositarlos fuera del país, escaló poco más de $2,4 al posicionarse en $113,20.



Luego del último aumento, la brecha cambiaria con el mayorista creció a 58,7 por ciento.



Por su parte, el dólar bolsa, misma operatoria que el "contado con liqui" pero dentro del país, avanzó $1,72 y llegó a $111,32.



De acuerdo con datos difundidos por el Banco Central, las reservas internacionales terminaron la jornada en u$s 43.311 millones.