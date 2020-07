Turismo: "Nuestros emprendimientos están sensiblemente castigados"

"Es complejo el sistema que estamos teniendo, una incertidumbre total, nuestros emprendimientos están sensiblemente castigados, no sabemos cómo va a ser el día después, no avizoramos nada positivo a futuro. Soy una persona positiva y quiero ir siempre para adelante, pero realmente estamos en una situación muy complicada", afirmó Schey.



De la misma manera dijo que "los datos que se vienen dando a sabiendas de lo que están pasando, dan cuenta de que estamos hablando que un 74 % de los gastronómicos van a cerrar, más de un 60 % de la hotelería lamentablemente también lo hará. Si bien estos datos son parte de estudio hecho a nivel nacional, se replican en la provincia".



Los ATP "han llegado, no en su totalidad. Hay empresas que no lo han recibido. Al aguinaldo no lo vamos a poder pagar. Los créditos a tasa cero o créditos blandos no han llegado. El turismo es uno de los sectores más golpeado, esto lo sabemos todos, mencionó.



A nivel provincial se sancionó una ley de emergencia turística, "pero todavía no se implementó. Esa ley, cuando la promulguen, lo que va a hacer es estirar la agonía del empresariado entrerriano, y con eso se diluye la mano de obra. Hay un millón doscientos mil trabajadores en relación al turismo".



Buscan, dijo, "que los créditos blandos se consigan, a tasa cero sería fundamental. Los créditos no están saliendo. Es muy difícil sostenerse, poder dar una respuesta a nuestros colaboradores que son mano de obra calificada, que es donde recae la confianza de nuestras empresas. Estamos buscando todos los caminos a nivel provincial y nacional".



El miércoles, adelantó Schey, "habrá una "autoconvocatoria del sector en Paraná, donde estará gente de alojamientos turísticos, gastronómicos, agencia de viajes, guías de turismo y pesca. Necesitamos hacer visible el reclamo".



"Sabemos que a la relacionado con el turismo será á lo último que nos van a permitir trabajar, será lo último que se recupere, inclusive a largo plazo. La recuperación va a ser lenta", aportó. Elonce.com.