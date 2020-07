Cayó el precio de los cereales en el mercado de Chicago

El trigo lideró hoy las caídas de precios en el inicio de semana en el mercado de Chicago, con la soja y el maíz acompañando la tendencia negativa.



El trigo marcó la caída más grande con una merma de 2,05% (US$ 4,04), en US$ 192,81 la tonelada para las entregas en julio.



De acuerdo con el análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la baja habría sido "generada por la toma de ganancias por parte de los fondos de inversión tras los fuertes incrementos de las últimas jornadas".



Además, "se dio un efecto contagio por las caídas del maíz y la soja lo cual presionó negativamente" y, por otro lado, "se mantendría la preocupación en cuanto a la producción mundial de trigo", precisó la entidad bursátil.



El precio del maíz disponible cayó 1,90% (US$ 2,56) hasta los US$ 131,49 la tonelada, como consecuencia "de lluvias que se estarían presentando en el Medio Oeste estadounidense; dichas mejoras climáticas habrían presionado negativamente sobre los valores del cereal".



Por otro lado, se informó que "los fondos de inversión habrían recortado fuertemente su posición vendida alcanzando el menor número de contratos vendidos desde mediados de abril".



La soja cerró la jornada a US$ 322,06 la tonelada para las entregas en julio lo que implicó una baja del 1,68% (US$ 5,51), y en US$ 321,14 en agosto (1,49% y US$ 4,87).



El retroceso de la oleaginosa -según el informe de la BCR- obedeció a "las lluvias y los pronósticos de precipitaciones para el Medio Oeste estadounidense,", que es la principal zona productora de soja en el país del norte.